Khủng khiếp: Xem núi lửa phun trào, người đàn ông "bốc hơi" trong nháy mắt

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra bộ xương của một người đàn ông thiệt mạng do núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 CN, cung cấp những hiểu biết mới về một trong những thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử. Bộ xương được xác định là của một người đàn ông khoảng 40 đến 45 tuổi, đã bị giết chỉ cách biển vài bước chân ở thị trấn Herculaneum cổ đại của La Mã khi anh ta cố gắng trốn thoát sau khi chứng kiến cảnh tượng núi lửa phun trào dữ dội. Bên cạnh người đàn ông, người ta còn tìm thấy chiếc hộp gỗ có chứa một chiếc nhẫn. Có thể anh chàng đang lên kế hoạch cầu hôn bạn gái nhưng rồi thảm kịch bất ngờ này đã bất ngờ xảy đến. Tiến hành nghiên cứu bộ hài cốt, các chuyên gia cho biết: "Những khoảnh khắc cuối cùng ở đây diễn ra tức thì và thật khủng khiếp". Nhiệt độ tỏa ra từ núi lửa xuống thị trấn lên đến 300 - 400 độ, thậm chí theo một số nghiên cứu có thể lên đến 500 - 700 độ C. Bên cạnh đó, một đám mây nóng trắng chạy về phía biển với tốc độ 100km/giờ, dày đặc đến mức không có oxy. Người đàn ông trên tay có hộp nhẫn đó sau khoảnh khắc nhìn cột dung nham nổ tung lên không trung đã chạy không kịp. Thậm chí, xương của người này bị nhuốm đỏ máu, bởi chỉ vài giây trước đó, toàn bộ da thịt của người này "bốc hơi" hoàn toàn do bị magma, tro và khí nóng đổ ụp xuống. Một điều bất thường của bộ xương đó là nó hướng về phía núi lửa Vesuvius. Có thể người đàn ông đã quay lại nhìn dòng dung nham và hơi nóng trước khi kịp chạy đi như bao nhiêu người khác. "Bởi hầu hết những người (hài cốt) chúng tôi tìm thấy ở Herculaneum đều cúi gằm mặt. Sự tò mò có thể đã giết người này ở tư thế khác với những nạn nhân khác" - Pierpaolo Petrone - một nhà nhân chủng học và khảo cổ học cho biết. Một số chuyên gia cho rằng anh ta không phải là một người giàu có, bằng chứng là chiếc nhẫn anh ta đang mang. Chiếc nhẫn có màu hơi đỏ, rất có thể đó là sắt. Và đó có thể là tất cả những gì quý giá nhất với người này. Năm 79, ngọn núi lửa Vesuvius sau bao năm ngủ yên bỗng thức giấc với những đợt phun trào nham thạch liên tiếp trong hai ngày, đổ xuống Pompeii và thành phố chị em Herculanium. Hàng chục nghìn cư dân nơi đây cố gắng chạy trốn trong hoảng loạn tột cùng. Thế nhưng, những dòng nham thạch 800°C nóng rẫy và hàng nghìn hòn đá rực lửa rơi xuống với vận tốc 200 km/h đã nhanh chóng xóa sạch mọi sự sống. Nham thạch trào xuống thung lũng, tiến vào sâu vào từng căn nhà, qua từng khu vườn. Không còn lối thoát! Tro bụi len vào từng kẽ hở, khiến người dân thành phố chết ngạt. Pompeii cùng Herculanium bị chôn vùi dưới lớp đất bụi dày 18m.

