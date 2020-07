Không nên “đốt tiền” vào những mẫu iPhone này

iPhone 11 Pro Max chính hãnglên kệ tại Việt Nam vào cuối năm 2019, giá từ 34 triệu đồng. Sau hơn nửa năm, model này được giảm còn 27,5 triệu đồng cho bản 64 GB. Về cơ bản, đây vẫn được coi là mức giá cao dành cho người dùng phổ thông. Theo đánh giá của các chuyên gia, so với phiên bản tiền nhiệm sản phẩm không có quá nhiều tính năng đột phá. iPhone 11 Pro Max vẫn có thiết kế phần notch khá to phía trước, màn hình 6,5 inch. Máy chủ yếu được nâng cấp phần cứng với chip Bionic A13 và hệ thống 3 camera sau chất lượng. Còn khoảng 2 tháng nữa,Apple sẽ giới thiệu thế hệ iPhone tiếp theo. iPhone 12 được dự đoán sẽ có nhiều tính năng mới như màn hình tần số quét 120 Hz, hỗ trợ mạng 5G và thiết kế vuông vức tương tự iPhone 4 và iPad Pro. Người dùng nên chờ thêm một thời gian trước khi quyết định "đổ tiền" vào những mẫu iPhone khác. iPhone 7/7 Plus được ra mắt vào năm 2016 và từng là mẫu iPhone "quốc dân" tại Việt Nam. Hiện tại, sản phẩm vẫn còn được bán chính hãng với giá từ 7 triệu đồng cho iPhone 7, trong khi iPhone 7 Plus có giá 8,9 triệu đồng cho bản 32 GB. iPhone 7 sở hữu màn hình 4,7 inch, camera chính 12 MP, chip Apple A10 và RAM 2 GB. Sản phẩm vẫn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày nhưng thiết kế lỗi thời và khả năng không được cập nhật phần mềm mới rất cao. iPhone 7 Plus có thêm camera kép cho chụp ảnh chân dung, tuy nhiên cũng sở hữu những điểm yếu tương tự như iPhone 7. Mặc dù hiện tại giá của 2 loại trên rất rẻ nhưng người dùng cũng không nên mua nữa. Nếu người dùng cần một chiếc smartphone nhỏ gọn như iPhone 7, cấu hình mạnh mẽ và sẽ được cập nhật phần mềm lâu dài thì iPhone SE 2020 là lựa chọn không tồi. Máy sở hữu màn hình 4,7 inch (độ phân giải 1.334 x 750 pixel) với tấm nền IPS LCD. Sản phẩm trang bị chip xử lý A13 Bionic. iPhone SE 2020 chính hãng có giá từ 10,9 triệu đồng, không chênh lệch quá lớn so với iPhone 7. Phone X không còn được bán chính hãng tại Việt Nam. Model này chỉ còn hàng qua sử dụng, giá 10 triệu đồng cho bản 64 GB. Cấu hình của sản phẩm cũng không quá mạnh. Bên cạnh đó, mẫu iPhone kỷ niệm 10 năm của Apple cũng bị phàn nàn về pin dung lượng thấp. Nhiều người cho rằng, thay vì lựa chọn iPhone X, người dùng nên cân nhắc với iPhone 8 Plus. iPhone XS được xem là ứng cử viên sáng giá để trở thành chiếc "iPhone quốc dân" kế tiếp bộ đội 7/7 Plus. Sản phẩm qua sử dụng được chào bán giá từ 11,3 triệu đồng. Máy dùng chip Apple A12 khá mới, có eSIM. Hiện tại, hiệu năng của chiếc máy này vẫn nằm trong top các điện thoại đầu bảng trên thị trường. Trong khi giá không chênh lệch nhiều với iPhone X.

