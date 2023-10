Khói xanh bốc lên từ mộ cổ, chuyên gia lập tức phong tỏa cả núi

Vào một ngày năm 2018, ông Tôn ở huyện Sùng Dương, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc làm việc trên cánh đồng của gia đình. Bất ngờ, ông nhìn thấy khói xanh bốc lên từ phần mộ của tổ tiên. Ông Tôn cho rằng, làn khói xanh bí ẩn đó cho thấy tổ tiên hiển linh và là điềm lành. Người dân địa phương quan niệm nếu tổ tiên hiển linh thì sẽ giúp con cháu gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt và gặt hái được thành công. Do vậy, ông Tôn trở về nhà và kể chuyện nhìn thấy khói xanh bốc lên từ phần mộ của tổ tiên cho các thành viên trong gia đình. Vì vậy, họ quyết định sáng hôm sau lên núi thăm mộ của tổ tiên. Thế nhưng, khi đến nơi, gia đình ông Tôn bất ngờ khi nhìn thấy 4 - 5 chiếc hố lớn xuất hiện cạnh phần mộ của tổ tiên. Khói xanh bốc lên từ những chiếc hố này chứ không phải từ khu mộ. Để làm rõ sự việc, ông Tôn nhanh chóng trình báo cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát điều tra hiện trường và xác định những cái hố đó là do thuốc nổ gây ra. Khói xanh bốc lên từ những chiếc hố được tạo thành từ thuốc nổ. Từ đây, cảnh sát suy đoán những kẻ dùng thuốc nổ có thể không nhắm đến phần mộ tổ tiên của ông Tôn mà có thể là thứ gì ở bên cạnh. Do đó, cảnh sát đã liên hệ với các chuyên gia khảo cổ tới hỗ trợ. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, các nhà khảo cổ tìm thấy một lăng mộ cổ nằm bên dưới phần mộ tổ tiên của ông Tôn. Theo các chuyên gia khảo cổ, những chiếc hố trên là do kẻ trộm mộ dùng thuốc nổ tạo ra khi tìm kiếm lăng mộ cổ bên dưới để đánh cắp bảo vật. Nhằm bảo đảm sự nguyên vẹn của lăng mộ, họ nhanh chóng yêu cầu giới chức trách phong tỏa cả ngọn núi. Tiếp đến, các chuyên gia tiến hành khảo sát, đo đạc và kiểm tra lăng mộ. Nhờ đó, họ biết được lăng mộ có niên đại từ thời nhà Tống (cách đây khoảng 800 - 900 năm). Những kẻ trộm mộ đã lấy đi gần hết cổ vật bên trong lăng mộ. Các chuyên gia chỉ tìm thấy một số di vật bị hư hại còn sót lại. Điều này khiến giới nghiên cứu tiếc nuối vì giá trị khảo cổ của lăng mộ bị giảm đi rất nhiều. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Chiếc chén pha lê trong mộ cổ 1.000 năm: “Xuyên không” là có thật?

Vào một ngày năm 2018, ông Tôn ở huyện Sùng Dương, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc làm việc trên cánh đồng của gia đình. Bất ngờ, ông nhìn thấy khói xanh bốc lên từ phần mộ của tổ tiên. Ông Tôn cho rằng, làn khói xanh bí ẩn đó cho thấy tổ tiên hiển linh và là điềm lành. Người dân địa phương quan niệm nếu tổ tiên hiển linh thì sẽ giúp con cháu gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt và gặt hái được thành công. Do vậy, ông Tôn trở về nhà và kể chuyện nhìn thấy khói xanh bốc lên từ phần mộ của tổ tiên cho các thành viên trong gia đình. Vì vậy, họ quyết định sáng hôm sau lên núi thăm mộ của tổ tiên. Thế nhưng, khi đến nơi, gia đình ông Tôn bất ngờ khi nhìn thấy 4 - 5 chiếc hố lớn xuất hiện cạnh phần mộ của tổ tiên. Khói xanh bốc lên từ những chiếc hố này chứ không phải từ khu mộ. Để làm rõ sự việc, ông Tôn nhanh chóng trình báo cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát điều tra hiện trường và xác định những cái hố đó là do thuốc nổ gây ra. Khói xanh bốc lên từ những chiếc hố được tạo thành từ thuốc nổ. Từ đây, cảnh sát suy đoán những kẻ dùng thuốc nổ có thể không nhắm đến phần mộ tổ tiên của ông Tôn mà có thể là thứ gì ở bên cạnh. Do đó, cảnh sát đã liên hệ với các chuyên gia khảo cổ tới hỗ trợ. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, các nhà khảo cổ tìm thấy một lăng mộ cổ nằm bên dưới phần mộ tổ tiên của ông Tôn. Theo các chuyên gia khảo cổ, những chiếc hố trên là do kẻ trộm mộ dùng thuốc nổ tạo ra khi tìm kiếm lăng mộ cổ bên dưới để đánh cắp bảo vật. Nhằm bảo đảm sự nguyên vẹn của lăng mộ, họ nhanh chóng yêu cầu giới chức trách phong tỏa cả ngọn núi. Tiếp đến, các chuyên gia tiến hành khảo sát, đo đạc và kiểm tra lăng mộ. Nhờ đó, họ biết được lăng mộ có niên đại từ thời nhà Tống (cách đây khoảng 800 - 900 năm). Những kẻ trộm mộ đã lấy đi gần hết cổ vật bên trong lăng mộ. Các chuyên gia chỉ tìm thấy một số di vật bị hư hại còn sót lại. Điều này khiến giới nghiên cứu tiếc nuối vì giá trị khảo cổ của lăng mộ bị giảm đi rất nhiều. (Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Chiếc chén pha lê trong mộ cổ 1.000 năm: “Xuyên không” là có thật?