Khởi My, Ngô Kiến Huy bỗng dưng chuyển nghề sang làm streamer

Thông tin Ngô Kiến Huy ngỏ ý gia nhập SBTC khiến cộng đồng game Việt cũng như các fan hâm mộ của anh chàng vô cùng phấn khích. Ngô Kiến Huy được biết đến như là người có một niềm đam mê mạnh mẽ với game. Anh có mối quan hệ khá thân thiết với một loạt những tuyển thủ chuyên nghiệp của làng LMHT Việt Nam. Ngô Kiến Huy từng hé lộ rằng bản thân đã mua một dàn PC trị giá 70 triệu đồng chỉ để phục vụ mục đích chơi game và giải trí mà thôi. Mới đây, Khởi My đã trở thành streamer trên nền tảng Facebook Gaming thuộc OTA Network. Hồi cuối tháng 6, Khởi My tiết lộ về vai trò mới trên fanpage chính thức: "Chuẩn bị tháng 7 mình gặp nhau mỗi ngày nha. Mình sẽ stream vừa chơi game vừa trò chuyện xàm xí hát hò và có cả tặng sao nữa". Cô cũng chia sẻ rằng mình sẽ stream Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) và nhiều tựa game khác theo phong cách tấu hài, phục vụ cho khán giả. Với phong cách "chơi thì ít mà hú hét thì nhiều", chắc chắn Khởi My sẽ đem lại những phút giây thư giãn thú vị cho cộng đồng LMHT. Trước đó, Khởi My thường livestream LMHT và một số tựa game offline khác trên trang cá nhân vì sở thích. Trong vòng hai năm nay, Vương Anh Ole dường như ít khi xuất hiện trên sóng truyền hình để tập trung phát triển bản thân ở một lĩnh vực mới: Streamer. Hiện tại, Vương Anh Ole đang đầu quân làm streamer cho một công ty và đã ký hợp đồng với Facebook Gaming từ hồi tháng 1/2019. Vương Anh Ole đã từng thử sức chơi nhiều tựa game: Liên Minh Huyền Thoại, PUBG , Dota Chess… Hiện anh đang tập trung stream cho Đấu Trường Chân Lý. đầu năm 2020, cô nàng An Vy của FapTV bắt đầu thử sức với công việc streamer – một ngành nghề đang khá hot hiện nay. An Vy hiện đang là streamer thuộc sự quản lý của Box Studio. Việc cô nàng bất ngờ ra mắt trong vai trò một streamer khiến làng game Việt rộn ràng bởi lại chào đón một 'nữ thần' nhan sắc mới. Gần đây, Vinh Râu bất ngờ livestream FIFA Online 4 trên chính Facebook của mình. Thậm chí, livestream của Vinh Râu có kèm cả link donate, không khác gì những streamer chuyên nghiệp. Tuy không làm streamer toàn thời gian nhưng danh hài FAPTV nhanh chóng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người hâm mộ. Bởi vậy, anh cũng thường xuyên livestream chơi FIFA Online 4 cùng khán giả.

