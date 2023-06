Khóc thét khi thấy “vật thể hình bàn chân” trong lúc đào đất

Sự việc bắt đầu từ việc một lão nông dân người ở Vân Nam, Trung Quốc lên núi đào dược liệu và vô tình đào được một vật thể lạ. Lúc đầu, lão nông đã phải khóc thét khi thấy một vật thể có hình dáng rất giống với một bàn chân người. Ông đã chạy vội về làng và báo cáo với cảnh sát địa phương. Sau khi đến nơi, các cảnh sát đã phá lên cười vì "vật thể hình bàn chân" mà ông lão nói thực ra chỉ là một loại củ mà họ không biết. Nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia, lai lịch của "vật thể lạ" này mới được làm rõ. Nó chính là một củ khoai mỡ tím. Chuyên gia cho rằng, ông lão rất may mắn mới có thể tìm thấy củ khoai mỡ đặc biệt này và nếu lão Vương bán ở trong thành phố, nhất định sẽ có người bỏ ra nhiều tiền mua nó. Khi biết được điều này, ông lão rất vui mừng. Khoai mỡ tím là một loại cây khoai có nguồn gốc từ Đông Nam Á và châu Phi. Đặc biệt, nó được biết đến với màu sắc tím đậm và hương vị độc đáo. Khoai mỡ tím không chỉ là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khoai mỡ tím chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn chặn sự phá hủy của các gốc tự do trong cơ thể. Nó cũng là một nguồn phong phú của kali, vitamin B6 và chất xơ, góp phần vào sự phát triển và duy trì sức khỏe toàn diện. Với hàm lượng tinh bột cao, khoai mỡ tím là một nguồn năng lượng dồi dào và có khả năng cung cấp sự bổ sung đường hơn so với các loại khoai khác. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tăng cường năng lượng và sức mạnh cơ bắp. Ngoài ra, khoai mỡ tím cũng có khả năng giảm cholesterol và hỗ trợ quản lý cân nặng. Chất xơ trong khoai mỡ tím giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ổn định đường huyết và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Đặc biệt, chất anthocyanin trong màu tím của khoai mỡ tím còn được cho là có tác dụng chống viêm và chống ung thư. >>>Xem thêm video: Kỳ lạ tảng đá treo lơ lửng trên vách núi thách thức trọng lực.

