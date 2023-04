Khó tin vật thể lạ "cả gan" phá vỡ định luật vật lý Eddington

Trong vũ trụ rộng lớn, có rất nhiều vật thể khác nhau mà các nhà khoa học đang nghiên cứu. Tuy nhiên, có một vật thể lạ mà các nhà khoa học vẫn đang đối diện với nhiều thách thức và câu hỏi. Đó là vật thể M82 X-2, một vật thể bí ẩn mà đã phá vỡ định luật vật lý Eddington. Vật thể M82 X-2 được tìm thấy trong chòm sao ngũ giác M82, tức là một chòm sao đối diện với chòm sao Thiên Vương trong thiên hà. Nó được phát hiện bởi NASA's Chandra X-Ray Observatory vào năm 2014 và được xác định là một ngôi sao neutron với khối lượng lớn hơn khoảng 20 lần so với Mặt trời. Những gì khiến M82 X-2 trở nên đặc biệt và gây thách thức cho các nhà khoa học là việc vật thể này có khả năng tồn tại một cách "khó tin". Định luật vật lý Eddington chỉ ra rằng không có vật thể nào có khối lượng lớn hơn 2,2 lần so với Mặt trời có thể tồn tại, vì nếu trọng lực của một vật thể quá lớn, nó sẽ tự nổ tung thành từng mảnh và trở thành một lỗ đen. Tuy nhiên, M82 X-2 lại có khối lượng lớn hơn nhiều so với giới hạn này và không rơi vào trạng thái lỗ đen. Thực tế, vật thể này đang tồn tại với độ sáng rất lớn và xuất hiện như là một ngôi sao neutron. Vì vậy, những phát hiện này đang làm các nhà khoa học phải thay đổi lại hiểu biết của họ về vật lý và cách mà chúng ta hiểu vũ trụ. Vì M82 X-2 có khả năng tồn tại một cách "khó tin", các nhà khoa học đang phải đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích điều này. Một số giả thuyết cho rằng quá trình hấp thụ và giải phóng khí như là một cách để vật thể này duy trì việc tồn tại. Nhưng, sự thực sự về vật thể M82 X-2 vẫn còn là một bí ẩn và có thể kéo dài trong nhiều năm tới. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu thêm về vật thể đặc biệt này để có thể hiểu rõ hơn về vũ trụ của chúng ta. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

