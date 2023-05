“Kho báu” bất ngờ lộ ra từ vết nứt tường nhà đổ nát

Mới đây, một người đàn ông Do thái tên Simon đã không ngần ngại mua một căn nhà cũ nát ở vùng ngoại ô với giá là 70.000 USD. Không quan tâm đến ý kiến hay lời chế nhạo của mọi người, ngay sau khi nhận bàn giao nhà, Simon đã chuyển đến đây. (Ảnh minh hoạ) Điều không ngờ ở đây là Simon đã tìm thấy được một " kho báu" ở căn nhà đổ nát này. Ảnh minh họa. Vết nứt kỳ lạ trên tường ngôi nhà cũ đã thu hút sự chú ý của Simon. Lấy tay đào viên gạch dọc theo vết nứt, Simon phát hiện phía trong là một tờ giấy được bảo quản kỹ. Là người yêu thích đọc sách lâu năm, Simon hiểu rằng đây không phải là giấy vụn vô giá trị. Anh đoán có thể đây là bản thảo. Chuyên gia thẩm định xác nhận rằng đây chính là bản thảo thất lạc của Andersen mà nhiều nhà xuất bản đang đi tìm. Bản thảo được đấu giá, Simon kiếm được 5,8 triệu USD. Số tiền này lãi gấp 82 lần so với số tiền ban đầu Simon đã bỏ ra để mua căn nhà đổ nát này. Cách đây không lâu, tại dinh thự Knuthenborg, tọa lạc trên đảo Lolland, cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch 150km về phía nam, bản thảo gốc truyện cổ tích "Psychen" (Tâm trạng) của Andersen đã được tìm thấy. Bản thảo trên có cả các chi tiết chỉnh sửa do Andersen thực hiện, do vậy, công chúng có thể biết câu chuyện ban đầu như thế nào. Tuy nhiên, hiện các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao bản thảo quý trên lại được tìm thấy ở Knuthenborg, cũng như không thể khẳng định liệu nhà văn Andersen đã từng sống ở dinh thự này hay không. Andersen chính thức ra mắt "làng văn" năm 1829 và trở thành nhà văn có ảnh hưởng ở thế kỷ 19. Các truyện cổ tích của ông phần lớn được xuất bản vào giữa những năm 1830 và hiện vẫn được độc giả yêu thích. >>>Xem thêm video: Bí ẩn “cuốn sách chết chóc”, ai đọc cũng... phát điên.

