Loài gà điệu đà nhất chỉ có ở Việt Nam, nằm trong sách Đỏ

Đó chính là gà lôi lam đuôi trắng (Lophura hatinhensis), một loài động vật đặc hữu của miền Trung Việt Nam, được phát hiện lần đầu vào năm 1964 và chính thức được đặt tên khoa học vào năm 1975. Loài gà này không chỉ là một báu vật của thiên nhiên mà còn là niềm tự hào của đất nước. (Ảnh: A Wandering Naturalist)

Gà lôi lam đuôi trắng gây ấn tượng mạnh với bộ lông tuyệt đẹp và màu sắc nổi bật. Con trống trưởng thành có mào lông trắng với mút lông đen ở đỉnh đầu, cổ ngực và phần trên của đuôi màu đen ánh tím thẫm. Lông cánh của chúng đen, bao quanh có ánh xanh, tạo nên vẻ ngoài vô cùng bắt mắt và lôi cuốn. (Ảnh: Flickr) Trong khi đó, con mái có lông màu hung nâu sẫm, da mặt và chân màu đỏ, mỏ màu đen sừng. Sự khác biệt về màu sắc và bộ lông giữa con trống và con mái không chỉ giúp dễ dàng nhận diện mà còn tôn lên vẻ đẹp độc đáo của loài gà này.(Ảnh: Wikipedia) Gà lôi lam đuôi trắng sống chủ yếu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chúng ưa thích những vùng rừng tre nứa, rừng thường xanh đất thấp dưới 300m so với mực nước biển. Nơi đây có thảm thực vật phong phú và đa dạng, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho loài gà này, bao gồm quả, lá, mầm non, hạt quả, giun đất và ốc nhỏ. (Ảnh: Animal Photos) Gà lôi lam đuôi trắng thường sống thành từng đàn nhỏ, có tập tính ăn đêm và ẩn nấp vào ban ngày.(Ảnh: BioLib.cz) Gà lôi lam đuôi trắng không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn có giá trị khoa học cao. Loài gà này đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam (1992, 2000), IUCN (1996, 2000), Nghị định 18/HĐBT (1992) và Nghị định 48/NĐ-CP (2002); Sách Đỏ Châu Á (2001); và danh sách các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của công ước CITES. (Ảnh: Zootier Lexikon) Việc bảo tồn gà lôi lam đuôi trắng không chỉ góp phần duy trì sự đa dạng sinh học mà còn bảo vệ một phần di sản thiên nhiên quý giá của Việt Nam.(Ảnh: DNVN) Hiện nay, gà lôi lam đuôi trắng đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và sự săn bắt trái phép. (Ảnh: DNVN) Các chương trình bảo tồn đã được triển khai nhằm bảo vệ loài gà này, bao gồm việc xây dựng các khu bảo tồn và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã. Sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng địa phương là chìa khóa để đảm bảo sự sống còn của gà lôi lam đuôi trắng.(Ảnh: DNVN) Gà lôi lam đuôi trắng, với vẻ đẹp kiêu sa và giá trị quý báu, xứng đáng được bảo vệ và tôn vinh. Việc bảo tồn loài gà này không chỉ góp phần duy trì sự phong phú của hệ sinh thái mà còn thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào của Việt Nam đối với thiên nhiên. (Ảnh: DNVN) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

