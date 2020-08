Khi hội streamer trốn fan: Người giả ốm, kẻ tự... bắt cóc mình

Nhắc đến streamer nổi tiếng với ''biệt tài'' trốn stream, cư dân mạng không ngần ngại ''chỉ mặt đặt tên'' ngay Độ Mixi. Trốn stream dường như đã trở thành đặc sản trên kênh của Tộc trưởng. Không như những streamer khác, Độ Mixi luôn có lý do cực kỳ thuyết phục để lừa fan. Lý do điển hình nhất trong 1001 lần trốn livestream của Độ Mixi là nhờ tới sự giúp đỡ của hai nhóc tì Sói và Cáo với hình ảnh ông bố trẻ ''một nách hai con'' khiến ai cũng phải mủi lòng. Khi bản thân ra tay hay nhờ đến hình ảnh thương hiệu của con trai đã không còn tác dụng, nam streamer Độ Mixi còn nhờ đến cả bà xã hay anh em bạn bè giúp mình trốn stream. Những lần khác thì đủ lý do từ ốm nặng, mất điện hay bận làm dự án, trông con, hay thậm chí tình huống mất điện đúng giờ stream khiến fan được dịp vừa tức vừa buồn cười. Nam streamer "sủi" nhiều đến mức fan chỉ cần thấy đầu câu có chữ "Hí anh em" kèm bức ảnh bên dưới là tự hiểu ngày hôm đó sẽ không có buổi livestream nào. Trong muôn kiểu trốn fan của hội streamer, có lẽ những chiêu độc của Mimosa Chu là kém thuyết phục nhất, chẳng thế mà anh chàng có biệt danh là ''streamer cú lừa''. Cái tên được đặt ra cho nam streamer cũng là điều dễ hiểu khi anh liên tục trốn không stream bằng nhiều lý do, lúc thì thông báo mình ốm, rồi lại "có việc" hay chỉ thả nhẹ một chiếc ảnh mất tích thế này, khiến viewer bao lần trông ngóng. Hết nước hết cách, thậm chí nam streamer còn tự dàn dựng cảnh mình bị bắt cóc với tay và chân đều bị trói vào ghế, nói rằng "bị bắt cóc nên không thể stream cho các bạn thân yêu được". Cái tên tiếp theo trong danh sách không ai khác chính là Người Mìn - Bomman. Mặc dù tần suất trốn stream không nhiều nhưng lần nào mất tích anh cũng làm không ít fan cảm thấy tò mò. Nào là "viện cớ" bị ốm, nào là nhậu say nhưng...vẫn đủ tỉnh táo cập nhật trạng thái để trốn stream. Gần đây nhất, nam streamer thông báo mình mệt mỏi vì đi công tác "vất vả hơn dự kiến" nên một thời gian sau mới livestream lại được. Là cái tên nổi tiếng với cộng đồng yêu thích CS:GO, Dev Nguyen trốn stream nhiều đến mức fan còn đặt cho anh biệt danh hài hước ''Sủi chúa''. Những pha trốn tìm đi vào lòng người của Dev Nguyen đủ mọi lý do từ bận học, đến bị ốm, hay đột nhiên biến mất khi đang trên live. Vô vàn ảnh chế với chủ đề Dev trốn stream được fan tạo nên, viewer bắt đầu mất dần niềm tin vào Đại tướng. Có lúc, người anh em Bomman còn bình luận trên fanpage của Dev Nguyen rằng "live đi, trốn lắm thế". Gặp gỡ streamer dí dỏm, hài hước Phùng Thanh Độ | HANOITV

