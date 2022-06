Khi chưa có điều hòa, người xưa chống nóng bằng cách đặc biệt nào?

Ở Trung Quốc thời cổ đại, các quý tộc trong hoàng cung cũng di chuyển đến nơi có non xanh nước biếc để tránh nóng. Dân chúng cũng biết đi vào rừng dưới tán cây mà hóng mát, thả câu, chèo thuyền du ngoạn, thưởng thức phong cảnh, thuận tiện ngâm thơ đối câu. Theo nghiên cứu, người Ai Cập là một trong những dân tộc đầu tiên phát minh ra mô hình làm mát sơ khai. Họ treo lau sậy bên bệ cửa sổ sau đó phun nước lên. Gió thổi từ ngoài vào sẽ làm phát tán sương và giúp giảm nhiệt, tránh được cái khô nóng của sa mạc. Người La Mã cổ đại đã xây dựng hệ thống ống nước bao quanh tường nhà. Nước lưu thông sẽ làm mát ngôi nhà trong những ngày khô nóng. Còn người Ba Tư thời trung cổ xây những bể chứa nước và tháp gió bên cạnh để làm mát không khí. Vào thế kỷ thứ II ở Trung Quốc, nhà phát minh Đinh Hoãn đã chế tạo ra chiếc quạt để làm mát không khí. Hệ thống có đường kính 3 m và được quay bằng tay để tạo ra luồng gió. Vào thế kỷ XVII, nhà phát minh người Hà Lan Cornelis Drebble (1572-1633) đã nghĩ ra cách làm mát không khí bằng việc cho thêm muối vào nước khi chúng bốc hơi. Năm 1902, mô hình máy điều hòa không khí đầu tiên được vận hành bằng điện phát minh bởi Willis Carrier (1876-1950) đưa vào sử dụng tại New York (Mỹ) cho một nhà máy in. Chiếc máy áp dụng nguyên lý sưởi ấm một vật thể bằng hơi nước và tìm cách đảo ngược nó. Thay vì đẩy không khí qua một ống nung nóng, ông tạo ra dòng di chuyển không khí qua một ống được làm lạnh bằng khí amoniac hóa lỏng. Nhược điểm của hệ thống điều hòa này đến từ việc sử dụng khí amoniac. Đây là hợp chất hóa học có độc tính cao, trong khi giá thành lắp đặt máy cũng khá tốn kém và kích thước của cả hệ thống không hề nhỏ. Năm 1902, trung tâm giao dịch chứng khoán New York đã lắp đặt hệ thống làm lạnh song song với một hệ thống sưởi ấm được thiết kế bởi Alfred Wolff, kỹ sư đến từ Hoboken, bang New Jersey (Mỹ). Năm 1957, kỹ sư người Đức Heinrich Krigar đã chế tạo thành công máy nén khí ly tâm đầu tiên trên thế giới. Kỹ thuật này giúp chế tạo các mẫu máy điều hòa mới với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, vận hành êm và đạt hiệu suất cao hơn so với dùng piston để nén khí như trước. Năm 1914, hệ thống điều hòa lần đầu tiên được lắp cho một biệt thự cá nhân tại Minneapolis (Mỹ) do Carrier chế tạo. Thời điểm này, kích thước của cỗ máy khá lớn với chiều cao 2,1 m, rộng 1,8 m và dài gần 7 m. Người xưa tôn sùng nhất là phương pháp giải nhiệt dựa vào điều tiết sự cân đối trong cơ thể, ví dụ như ăn các loại dưa hấu, mướp đắng, dưa leo, đậu xanh, đều có công hiệu thanh nhiệt. Thời cổ đại có rất nhiều ghi chép về việc dùng đá làm giường, trên giường còn dùng gối bằng sứ, trên mặt gối có thêm một lớp men sứ, khi nằm ngủ sẽ thấy mát lạnh. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

