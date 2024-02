Khám phá thú vị những loài cây cực lạ thuộc họ Rau răm

Rau răm (Persicaria odorata) cao 15-50 cm, là loài thực vật bản địa của khu vực Đông Nam Á. Loài cây này là một loại rau gia vị được sử dụng phổ biến trong ẩm thực của các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Ảnh: iNaturalist.Nghể thân quấn (Fallopia convolvulus) dài 1 mét, phân bố ở nhiều vùng của châu Âu, Bắc Phi và châu Á ôn đới. Mọc trên các vùng đất hoang và đất canh tác, loài cây thân leo này có hạt ăn được, từng được thu hoạch làm lương thực vào thời cổ đại. Ảnh: Plant Identification.Kiều mạch (Fagopyrum esculentum) cao 60 cm, có nguồn gốc từ các vùng ôn đới châu Á. Loài cây này được trồng lấy hạt để làm bột và làm thức ăn cho chim cảnh. Ảnh: Wikispecies.Chút chít quăn (Rumex crispus) cao 1 mét, phân bố ở khu vực ven biển châu Âu và phần lớn châu Phi. Thường mọc ở các trảng cỏ, đất hoang và bãi đá cuội, loài cây này có lá non vị hơi chua, được dùng làm rau. Hạt cây phơi khô cũng có thể ăn được. Ảnh: Plants of the World Online.Rau đắng (Polygonum aviculare) cao 60 cm, mọc trên đất trống và đất canh tác thưa thuộc châu Âu và châu Á. Loài cây này là một loại rau gia vị phổ biến trong nền ẩm thực của người Đức và người Việt Nam. Ảnh: Wikispecies.Chít chua núi (Oxyria digyna) cao 30 cm, mọc trên các rìa núi ẩm và bờ suối ở vùng núi Bắc Cực và các vùng ôn đới Bắc bán cầu. Lá loài cây này có vị chua, chứa rất nhiều vitamin C, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Chúng có vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng của các tộc người vùng Bắc Cực. Ảnh: iNaturalist.Quyền sâm (Persicaria bistorta) cao 90 cm, mọc trên các trảng cỏ ở châu Âu và Trung Á. Loài cây này có các cụm hoa bông hình trụ gồm nhiều hoa mọc ken sát nhau. Rễ loài cây này là dược liệu quý, đồng thời có thể chế biến thành món ăn. Ảnh: Enchanted Gardens Kent.Ti-gôn (Antigonon leptopus) dài 12 mét, có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới và bụi rậm ở Mexico. Loài cây này sinh trưởng nhanh và leo được nhờ các tua cuốn. Chúng được trồng làm cảnh trên tường rào ở nhiều nơi nhờ có những chùm hoa màu hồng rực rỡ. Ảnh: Wikipedia.Đại hoàng (Rheum palmatum) cao 2,5 mét, mọc ven suối và trên vùng đất ẩm ở vùng núi Trung Quốc và Tây Tạng. Loài cây này có rễ cực lớn và lá to, có độc tính, được thu hoạch làm dược liệu. Chúng cũng là một cây cảnh độc đáo trong các khu vườn ôn đới. Ảnh: Wikidata.Hoa đăng-ten Thánh Catherine (Eriogonum giganteum) cao 2 mét, có nguồn gốc từ các vùng đất khô hạn ở Tây Nam nước Mỹ. Loài cây này có các cụm hoa nhỏ lâu tàn, mọc dày đặc, thường xuyên được bướm ghé thăm. Chúng được trồng làm cảnh ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Wikipedia. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

