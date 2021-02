Khám phá hang động pha lê khổng lồ như của hành tinh khác

Năm 2000, hai thợ mỏ của công ty Industrias Peñoles đã phát hiện ra hang động pha lê khổng lồ ở núi Naica, Chihuahua, Mexico. Họ tìm thấy hàng trăm khối pha lê lấp lánh khổng lồ, vài khối cao hơn 11 mét và nặng tới 55 tấn. Khu mỏ này sau đó được biết đến với tên gọi "Cueva de Los Cristales", hay Hang Pha Lê. Các nhà khoa học ước tính, các tinh thể pha lê đã bắt đầu phát triển khoảng nửa triệu năm về trước và vẫn tiếp tục lớn lên mỗi ngày. Pha lê trong hang có khả năng đạt kích cỡ khổng lồ như vậy là nhờ sự kết hợp của nhiều điều kiện tự nhiên trong vòng 10.000 năm qua. Trong hang, nhiệt độ thường lên tới gần 58 độ C, với độ ẩm khoảng 90-99%. Không khí ở đây có chứa axit và không có ánh sáng tự nhiên. Bất kỳ ai vào hang cũng phải mặc bộ đồ làm mát đặc biệt và giới hạn thời gian thám hiểm chỉ trong 45 phút. Hang Pha Lê hiện không mở cửa cho khách tham quan, do hoạt động khai thác mỏ đã dừng và nước lại ngập bên trong. Môi trường bên trong dần trở về trạng thái nguyên bản, cho phép các tinh thể pha lê tiếp tục phát triển. Hang động này luôn là sức hút lớn với các nhà khoa học thám hiểm. Đặc biệt, khi nhiệt độ của hang luôn ở mức cao khiến việc thám hiểm càng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, du khách đam mê khám phá địa chất hoàn toàn có thể nhìn thấy một trong những khối pha lê này ở cự ly gần. Nước ngầm có chứa Canxi sulfat (CaSO4) đổ vào hang và được nham thạch phía dưới làm nóng, bắt đầu quá trình hình thành tinh thể. Các nhà khoa học nghỉ ngơi trong một căn buồng kính được làm mát bên ngoài hang động. Với nhiệt độ trên 50 độ C và 90% - 100% độ ẩm, hang Pha lê có thể giết chết một người trong vòng 30 phút nếu như không được trang bị các thiết bị làm mát cơ thể.

Năm 2000, hai thợ mỏ của công ty Industrias Peñoles đã phát hiện ra hang động pha lê khổng lồ ở núi Naica, Chihuahua, Mexico. Họ tìm thấy hàng trăm khối pha lê lấp lánh khổng lồ, vài khối cao hơn 11 mét và nặng tới 55 tấn. Khu mỏ này sau đó được biết đến với tên gọi " Cueva de Los Cristales ", hay Hang Pha Lê. Các nhà khoa học ước tính, các tinh thể pha lê đã bắt đầu phát triển khoảng nửa triệu năm về trước và vẫn tiếp tục lớn lên mỗi ngày. Pha lê trong hang có khả năng đạt kích cỡ khổng lồ như vậy là nhờ sự kết hợp của nhiều điều kiện tự nhiên trong vòng 10.000 năm qua. Trong hang, nhiệt độ thường lên tới gần 58 độ C, với độ ẩm khoảng 90-99%. Không khí ở đây có chứa axit và không có ánh sáng tự nhiên. Bất kỳ ai vào hang cũng phải mặc bộ đồ làm mát đặc biệt và giới hạn thời gian thám hiểm chỉ trong 45 phút. Hang Pha Lê hiện không mở cửa cho khách tham quan, do hoạt động khai thác mỏ đã dừng và nước lại ngập bên trong. Môi trường bên trong dần trở về trạng thái nguyên bản, cho phép các tinh thể pha lê tiếp tục phát triển. Hang động này luôn là sức hút lớn với các nhà khoa học thám hiểm. Đặc biệt, khi nhiệt độ của hang luôn ở mức cao khiến việc thám hiểm càng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, du khách đam mê khám phá địa chất hoàn toàn có thể nhìn thấy một trong những khối pha lê này ở cự ly gần. Nước ngầm có chứa Canxi sulfat (CaSO4) đổ vào hang và được nham thạch phía dưới làm nóng, bắt đầu quá trình hình thành tinh thể. Các nhà khoa học nghỉ ngơi trong một căn buồng kính được làm mát bên ngoài hang động. Với nhiệt độ trên 50 độ C và 90% - 100% độ ẩm, hang Pha lê có thể giết chết một người trong vòng 30 phút nếu như không được trang bị các thiết bị làm mát cơ thể.