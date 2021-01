Khám phá hàm răng “cỗ máy róc thịt” với lực cắn vô địch

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cá Piranha đen (Serrasalmus rhombeus), cùng với một loài đã tuyệt chủng là Megapiranha paranensis, có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài cá xương nào, còn sống hoặc đã tuyệt chủng, so với kích thước của chúng. Tiến sĩ Justin Grubich (tại Đại học Mỹ tại Cairo, Ai Cập) cùng với đồng nghiệp Steve Huskey đến từ Đại học Western Kentucky (Mỹ) có thể ước tính lực cắn vô địch của Siêu Piranha bằng cách nghiên cứu lực cắn của họ hàng hiện đại lớn nhất của nó - loài cá Piranha đen. Nếu như cá Piranha đen là loài có cú cắn mạnh nhất trong loài Piranha còn sống - Thì Megapiranha là loài Piranha sở hữu cú cắn vô địch trong lịch sử Trái Đất. Cá Piranha đen cắn với lực dao động từ 67 đến 320 Newton (7 đến 32 kg) - Một con số ấn tượng đối với cái miệng tương đối nhỏ như vậy của chúng. So với kích thước cơ thể, đây là cú đớp mạnh nhất từng được ghi nhận đối với một loài cá xương và cá sụn nào; và mạnh gấp 3 lần so với cá sấu Mỹ có kích thước tương đương. Cú cắn mạnh mẽ đó là do kích thước bất thường của cơ hàm của loài cá Piranha (chiếm khoảng 2% tổng khối lượng cơ thể của Piranha đen). Khi xem xét hình thái chức năng hàm độc đáo kết hợp với hành vi cắn hung hăng của loài này, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cá Piranha đen dù lớn hay nhỏ đều có thể xé toạc ruột hoặc phần thịt của con mồi một cách nhanh chóng và hiệu quả Trong lịch sử Trái Đất, Megapiranha đã từng tồn tại. Dài khoảng 71 cm, Megapiranha có kích thước gấp nhiều lần so với những người anh em róc thịt hiện đại của nó. Loài Megapiranha paranensis đã tuyệt chủng - Có lực cắn mạnh gấp 50 lần trọng lượng của nó. Những chiếc răng của Megapiranha trông giống như răng cưa hình tam giác siêu sắc nhọn của loài ăn thịt hiện đại, nhưng răng của loài đã tuyệt chủng lại có phần đáy dày và rộng hơn. Đây là những công cụ đa năng có thể giúp chúng nghiền nát thức ăn cứng cũng như róc thịt mềm của con mồi. Bí mật của chiếc hàm ở loài cá Piranha là một nhóm cơ đóng hàm rất lớn. Chúng chiếm gần như toàn bộ không gian phía sau mắt và miệng của con cá (có nhãn AM và A1 trong sơ đồ) và chiếm 2% trọng lượng của nó! Chúng cũng bám vào một điểm ở xa hàm dưới, cho phép cá truyền càng nhiều lực của cơ càng tốt vào đầu hàm của nó. "Kẻ khổng lồ thời tiền sử" Megapiranha có thể đã cắn với một lực từ 1.240 đến 4.749 Newton (127 đến 484 kg). Lực lượng đó mạnh hơn gấp (ít nhất) 10 lần so với con cá Piranha đen lớn nhất. Megapiranha sống cách đây từ 5 đến 10 triệu năm ở Argentina, và một nhóm các nhà cổ sinh vật học do Alberto Luis Cione (Trường ĐH La Plata, Argentina) dẫn đầu đã công bố nó với thế giới vào năm 2009.

