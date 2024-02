Khám phá cực thú vị về các loài côn trùng họ nhà châu chấu

Châu chấu đồng thường (Chorthippus brunneus) dài 1,4-2,4 cm, phân bố rộng khắp lục địa Á - Âu. Người ta thường gặp loài châu chấu này trên các đồng cỏ thấp, khô. Chúng hoạt động mạnh vào ngày trời nắng. Ảnh: Wikipedia.Châu chấu sa mạc (Schistocerca gregaria) dài 4-6 cm, phân bố ở châu Phi. Sau khi các thiếu trùng tụ tập lại sau mưa, loài này hình thành những đàn lên đến hàng tỉ con, phá hủy mùa màng ở nơi chúng bay qua. Ảnh: The Scientist.Châu chấu bọt độc (Dictyophorus spumans) dài 6-8 cm, là loài côn trùng bản địa của Nam Phi. Màu đỏ đen tương phản cảnh báo các loài săn mồi rằng chúng có độc. Loài này có thể tiết ra bọt độc từ các tuyến ngực. Ảnh: Wikipedia.Sát sành sồi (Meconema thalassinum) dài 1,8-2 cm, phân bố ở châu Âu. Loài côn trùng này cư trú trên các loài cây lá rộng. Chúng săn các loài côn trùng nhỏ sau khi trời tối. Con cái có máng đẻ trứng cong và dài. Ảnh: Wikipedia.Dế chũi châu Âu (Gryllotalpa gryllotalpa) dài 4-4,5 cm, phân bố ở châu Âu. Loài này dùng đôi chân trước khỏe để đào bới giống một con chuột chũi nhỏ. Chúng sống ở các đồng cỏ và bờ dốc gần sông, nơi đất ẩm và pha cát. Ảnh: iNaturalist.Dế hang châu Phi (Phaeophilacris geertsi) dài 2 cm, phân bố ở Trung Phi. Loài này chuyên ăn xác thối của cả động vật và thực vật. Chúng có râu rất dài, thích nghi với đời sống trong các sinh cảnh chật hẹp, tối tăm. Ảnh: Encyclopedia of Life.Dế không cánh Wellington (Hemideina crassidens) dài 5 cm, là loài côn trùng đặc hữu của New Zealand. Loài này sống trong các gốc cây cụt và gỗ mục, hoạt động về đêm. Chúng ăn xác thực vật và côn trùng nhỏ. Ảnh: Academic Accelerator.Dế cuốn lá (Hyalogryllacris subdebilis) dài 4 cm, là côn trùng bản địa của Australia. Loài này có cơ thể màu nâu vàng, sống trên lá cây. Con trưởng thành có cánh và râu dài, trong đó râu có thể dài gấp ba lần cơ thể. Ảnh: BunyipCo.Dế nhà Tây Nam Á (Acheta domestica) dài 2,4-3 cm, có nguồn gốc từ Tây Nam Á và Bắc Phi, nhưng đã lan rộng tới châu Âu. Loài này hoạt động về đêm, tạo ra âm thanh đặc trưng ở các khu dân cư có nhiều cây cối. Ảnh: Wikipedia.Dế đen Địa Trung Hải (Gryllus bimaculatus) dài 2,8-3 cm, phân bố rộng ở Nam Âu và một số nơi ở châu Phi và châu Á. Chúng sống trên mặt đất, dưới gỗ hoặc các mảnh vụn. Ảnh: iNaturalist. Mời quý độc giả xem video: Phiêu lưu trong hoang dã. Nguồn: VTV2.

Châu chấu đồng thường (Chorthippus brunneus) dài 1,4-2,4 cm, phân bố rộng khắp lục địa Á - Âu. Người ta thường gặp loài châu chấu này trên các đồng cỏ thấp, khô. Chúng hoạt động mạnh vào ngày trời nắng. Ảnh: Wikipedia. Châu chấu sa mạc (Schistocerca gregaria) dài 4-6 cm, phân bố ở châu Phi. Sau khi các thiếu trùng tụ tập lại sau mưa, loài này hình thành những đàn lên đến hàng tỉ con, phá hủy mùa màng ở nơi chúng bay qua. Ảnh: The Scientist. Châu chấu bọt độc (Dictyophorus spumans) dài 6-8 cm, là loài côn trùng bản địa của Nam Phi. Màu đỏ đen tương phản cảnh báo các loài săn mồi rằng chúng có độc. Loài này có thể tiết ra bọt độc từ các tuyến ngực. Ảnh: Wikipedia. Sát sành sồi (Meconema thalassinum) dài 1,8-2 cm, phân bố ở châu Âu. Loài côn trùng này cư trú trên các loài cây lá rộng. Chúng săn các loài côn trùng nhỏ sau khi trời tối. Con cái có máng đẻ trứng cong và dài. Ảnh: Wikipedia. Dế chũi châu Âu (Gryllotalpa gryllotalpa) dài 4-4,5 cm, phân bố ở châu Âu. Loài này dùng đôi chân trước khỏe để đào bới giống một con chuột chũi nhỏ. Chúng sống ở các đồng cỏ và bờ dốc gần sông, nơi đất ẩm và pha cát. Ảnh: iNaturalist. Dế hang châu Phi (Phaeophilacris geertsi) dài 2 cm, phân bố ở Trung Phi. Loài này chuyên ăn xác thối của cả động vật và thực vật. Chúng có râu rất dài, thích nghi với đời sống trong các sinh cảnh chật hẹp, tối tăm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Dế không cánh Wellington (Hemideina crassidens) dài 5 cm, là loài côn trùng đặc hữu của New Zealand. Loài này sống trong các gốc cây cụt và gỗ mục, hoạt động về đêm. Chúng ăn xác thực vật và côn trùng nhỏ. Ảnh: Academic Accelerator. Dế cuốn lá (Hyalogryllacris subdebilis) dài 4 cm, là côn trùng bản địa của Australia. Loài này có cơ thể màu nâu vàng, sống trên lá cây. Con trưởng thành có cánh và râu dài, trong đó râu có thể dài gấp ba lần cơ thể. Ảnh: BunyipCo. Dế nhà Tây Nam Á (Acheta domestica) dài 2,4-3 cm, có nguồn gốc từ Tây Nam Á và Bắc Phi, nhưng đã lan rộng tới châu Âu. Loài này hoạt động về đêm, tạo ra âm thanh đặc trưng ở các khu dân cư có nhiều cây cối. Ảnh: Wikipedia. Dế đen Địa Trung Hải (Gryllus bimaculatus) dài 2,8-3 cm, phân bố rộng ở Nam Âu và một số nơi ở châu Phi và châu Á. Chúng sống trên mặt đất, dưới gỗ hoặc các mảnh vụn. Ảnh: iNaturalist. Mời quý độc giả xem video: Phiêu lưu trong hoang dã. Nguồn: VTV2.