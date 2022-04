iPhone nào trong tương lai sẽ có Touch ID dưới màn hình?

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming Chi Kuo, sau khi phân tích thông tin chuỗi cung ứng, Apple sẽ không giới thiệu chiếc iPhone mới có Touch ID trong 2 năm tới. "Trước đây tôi đã dự đoán iPhone sẽ hỗ trợ công nghệ cảm biến vân tay Touch ID dưới màn hình sớm nhất vào năm 2023... Tuy nhiên, cuộc khảo sát mới nhất cho thấy iPhone mới ra mắt vào năm 2023 và 2024 có thể không sử dụng Touch ID dưới màn hình. Face ID trên iPhone đã là một giải pháp sinh trắc học tuyệt vời", ông Kuo chia sẻ. Theo báo cáo từ Joanna Stern của The Wall Street Journal và Mark Gurman của Bloomberg, Apple đã thử nghiệm công nghệ quét vân tay dưới màn hình cho ít nhất một số mẫu iPhone 13, nhưng đã quyết định không tiếp tục với ý tưởng này. Touch ID dưới màn hình sẽ hữu ích nhất khi Face ID không hoạt động, nhưng bản cập nhật iOS 15.4 đã giới thiệu tính năng "Face ID with a Mask" mới trên các mẫu iPhone 12 trở lên. Bên cạnh đó, ông Kuo cũng tiết lộ iPhone 14 sẽ không có camera sử dụng ống kính tiềm vọng. Theo ông, những chiếc máy ảnh có khả năng zoom tiên tiến sẽ chỉ xuất hiện vào năm 2023, trên dòng iPhone 15. Dù iPhone 14 sẽ không có Touch ID dưới màn hình hay camera sử dụng ống kính tiềm vọng, nhưng các điện thoại này vẫn khá hấp dẫn nhờ sở hữu những nâng cấp đáng giá khác. Cụ thể, nếu các tin đồn xuất hiện thời gian qua được tin tưởng thì thế hệ iPhone năm nay sẽ chuyển sang sử dụng màn hình đục lỗ hiện đại hơn, ít nhất là trên các model “Pro”. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể mong đợi dòng iPhone 14 Pro sẽ có camera chính 48MP, một nâng cấp lớn so với cảm biến 12MP. Gần như chắc chắn thế hệ iPhone năm nay sẽ có sự phục vụ của chip A16 Bionic siêu mạnh mới. Theo các báo cáo, sẽ có 4 mẫu iPhone được ra mắt trong năm nay bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

