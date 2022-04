iPhone 14 Pro Max phiên bản “bánh bèo” khiến hội chị em điên đảo

Mới đây, trang Twitter của Apple Tomorrow vừa đăng tải hình ảnh iPhone 14 Pro Max với màu sắc khá lạ, chi tiết màu không giống các màu "hồng cánh sen" xuất hiện trước đây, sản phẩm hơi pha chút sắc đỏ cam. Thiết bị vẫn có thiết kế viền phẳng, cụm camera lồi với 3 ống kính và 1 cảm biến LiDAR thường gặp. Dù tác giả nói rằng đây là concept iPhone 14 Pro Max song nhiều bình luận phía bên dưới nhận định rằng máy không khác gì một chiếc iPhone 13 Pro Max, thậm chí nhìn cụm camera còn khá giống iPhone 12 Pro Max. Bên cạnh thiết kế, bài đăng còn tiết lộ iPhone 14 Pro Max sẽ có camera độ phân giải 48 MP, ngoài ra còn được hỗ trợ tính năng True-Depth. Theo các nguồn tin rò rỉ trước đó, ngoài camera thì iPhone 14 Pro Max còn được nâng cấp mạnh về hiệu năng với con chip Apple A16 bionic, thiết kế thay đổi lớn khi bỏ đi phần tai thỏ, đồng thời RAM sẽ được nâng lên 8 GB. Trước đó, hình ảnh rò rỉ từ tài khoản ShrimpApplePro tiết lộ, viền trên của iPhone 14 Pro Max chỉ dày 1,95mm. Nó mỏng hơn đáng kể so với viền 24,2mm trên iPhone 13 Pro Max.Viền của iPhone 14 Pro Max được cho sẽ mỏng hơn khoảng 21%. Các đường màu đen sẽ đối xứng với tất cả các cạnh, mang lại cho điện thoại một vẻ ngoài khá cân đối, ít nhất nếu rò rỉ là chính xác. Mặt khác nếu khoảng cách giữa mép trên của mặt cắt rãnh đen và mép trên được cho là 2,29mm. Khung máy được cho làm từ thép không gỉ nhưng cũng có tin đồn cho rằng, máy được làm từ khung titan. Trái với những tin đồn cũ dự đoán về thiết kế ống kính phẳng, ống kính sẽ hơi nhô ra khoảng 4,18mm so với mặt lưng máy. Ngoài một vài thay đổi về thiết kế, iPhone 14 Pro Max được cho sẽ có một số nâng cấp mạnh về cấu hình. Cụ thể máy sẽ trang bị camera chính lên tới 48MP, tăng từ mức 12MP hiện nay. Khi số lượng điểm ảnh tăng lên, kích thước của các điểm ảnh riêng lẻ sẽ giảm xuống. Kích thước cảm biến được cho tăng lên 1/1,3 inch, tăng từ 1/1,65 inch trên iPhone 13 Pro. Mặt khác, cảm biến lớn hơn có nghĩa là ánh sáng thu nhận nhiều hơn và ảnh chụp sẽ sáng hơn. Nhiều nguồn tin cho rằng, iPhone 14 Pro Max sẽ trang bị tính năng phát hiện tai nạn xe hơi và bỏ khe cắm SIM truyền thống để chuyển sang chỉ sử dụng eSIM. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

