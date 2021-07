Lộ giá bán iPhone 13, Apple khiến người dùng “đau ví” như thế hệ trước?

Theo nguồn tin mới rò rỉ, giá Iphone 13 với phiên bản rẻ nhất là iPhone 13 mini là 699USD (16 triệu đồng). Máy có kích thước màn hình 5,4 inch, camera kép, bộ nhớ cao nhất 256 GB, chưa rõ thông số RAM. Đặc biệt iPhone 13 mini sẽ có dung lượng pin 2.406 mAh, cao hơn pin của iPhone 12 mini có dung lượng 2.227 mAh. Mẫu iPhone 13 có giá khởi điểm 799 USD (18 triệu đồng), màn hình 6,1 inch, camera kép, bộ nhớ tối đa 256 GB. Pin dung lượng 3.085 mAh, cao hơn mức 2.815 mAh của iPhone 12.iPhone 13 Pro có giá khởi điểm từ 999 USD (23 triệu đồng), màn hình 6,1 inch, camera ba ống kính và cảm biến LiDAR, bộ nhớ 512 GB. Giá iPhone 13 Pro Max từ 1.099 USD màn hình 6,7 inch, cũng sử dụng công nghệ ProMotion. Máy có camera ba ống kính cùng cảm biến LiDAR. iPhone 13 Pro Max có bộ nhớ 512 GB và pin 4.352 mAh, cao hơn nhiều so với mức 3.687 mAh trên iPhone 12. Giá dự kiến của iPhone 13 gần như không có sự thay đổi so với iPhone 12 thời điểm mới ra mắt. Đây là dòng điện thoại cao cấp nên không có gì lạ khi nó khiến người dùng khá "đau ví" và phải cân nhắc khi mua. Gần đây dựa vào thông tin chuỗi cung ứng, tờ Economic Daily News tuyên bố Apple sẽ tung ra thị trường dòng iPhone 2021 với tên gọi “iPhone 13” khi ra mắt vào cuối tháng 9. Cách đây không lâu, Sonny Dickson, người từng tiết lộ nhiều thông tin chính xác về iPhone đã đăng tải hình ảnh mô hình của 4 chiếc iPhone 13 và cho biết mô hình của mẫu iPhone 13 Pro Max lớn hơn đôi chút so với chiếc iPhone 12 Pro Max. Bên cạnh đó, Apple sẽ thay đổi thiết kế cụm camera trên hai phiên bản kế nhiệm của iPhone 12 và 12 Mini. Cụ thể, 2 ống kính của máy sẽ được đặt chéo góc, thay vì thẳng hàng như hiện tại. Một số thông tin cũng cho biết iPhone 13 series sắp tới sẽ đi kèm cuộn dây sạc không dây lớn hơn so với iPhone 12, có thể cung cấp sạc ngược không dây cũng như thời gian sạc nhanh hơn. Cuộn dây lớn hơn sẽ làm tăng diện tích bề mặt của khu vực được sử dụng để sạc không dây giúp mang lại một số lợi ích cho người dùng, bao gồm giúp iPhone quản lý nhiệt tích tụ từ linh kiện dễ dàng hơn cũng như cho phép sử dụng công suất cao hơn. Kích thước của cuộn dây sạc cũng có thể cho phép iPhone sạc lại các thiết bị khác ở chế độ sạc ngược không dây. Điều này có thể giúp iPhone sạc lại các sản phẩm như hộp sạc không dây AirPods từ mặt sau của iPhone. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple

Theo nguồn tin mới rò rỉ, giá Iphone 13 với phiên bản rẻ nhất là iPhone 13 mini là 699USD (16 triệu đồng). Máy có kích thước màn hình 5,4 inch, camera kép, bộ nhớ cao nhất 256 GB, chưa rõ thông số RAM. Đặc biệt iPhone 13 mini sẽ có dung lượng pin 2.406 mAh, cao hơn pin của iPhone 12 mini có dung lượng 2.227 mAh. Mẫu iPhone 13 có giá khởi điểm 799 USD (18 triệu đồng), màn hình 6,1 inch, camera kép, bộ nhớ tối đa 256 GB. Pin dung lượng 3.085 mAh, cao hơn mức 2.815 mAh của iPhone 12. iPhone 13 Pro có giá khởi điểm từ 999 USD (23 triệu đồng), màn hình 6,1 inch, camera ba ống kính và cảm biến LiDAR, bộ nhớ 512 GB. Giá iPhone 13 Pro Max từ 1.099 USD màn hình 6,7 inch, cũng sử dụng công nghệ ProMotion. Máy có camera ba ống kính cùng cảm biến LiDAR. iPhone 13 Pro Max có bộ nhớ 512 GB và pin 4.352 mAh, cao hơn nhiều so với mức 3.687 mAh trên iPhone 12. Giá dự kiến của iPhone 13 gần như không có sự thay đổi so với iPhone 12 thời điểm mới ra mắt. Đây là dòng điện thoại cao cấp nên không có gì lạ khi nó khiến người dùng khá "đau ví" và phải cân nhắc khi mua. Gần đây dựa vào thông tin chuỗi cung ứng, tờ Economic Daily News tuyên bố Apple sẽ tung ra thị trường dòng iPhone 2021 với tên gọi “iPhone 13” khi ra mắt vào cuối tháng 9. Cách đây không lâu, Sonny Dickson, người từng tiết lộ nhiều thông tin chính xác về iPhone đã đăng tải hình ảnh mô hình của 4 chiếc iPhone 13 và cho biết mô hình của mẫu iPhone 13 Pro Max lớn hơn đôi chút so với chiếc iPhone 12 Pro Max. Bên cạnh đó, Apple sẽ thay đổi thiết kế cụm camera trên hai phiên bản kế nhiệm của iPhone 12 và 12 Mini. Cụ thể, 2 ống kính của máy sẽ được đặt chéo góc, thay vì thẳng hàng như hiện tại. Một số thông tin cũng cho biết iPhone 13 series sắp tới sẽ đi kèm cuộn dây sạc không dây lớn hơn so với iPhone 12, có thể cung cấp sạc ngược không dây cũng như thời gian sạc nhanh hơn. Cuộn dây lớn hơn sẽ làm tăng diện tích bề mặt của khu vực được sử dụng để sạc không dây giúp mang lại một số lợi ích cho người dùng, bao gồm giúp iPhone quản lý nhiệt tích tụ từ linh kiện dễ dàng hơn cũng như cho phép sử dụng công suất cao hơn. Kích thước của cuộn dây sạc cũng có thể cho phép iPhone sạc lại các thiết bị khác ở chế độ sạc ngược không dây. Điều này có thể giúp iPhone sạc lại các sản phẩm như hộp sạc không dây AirPods từ mặt sau của iPhone. Mời các bạn xem video: iPhone 13 Trailer — Apple