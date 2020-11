iPhone 12 không quá nguy hại dù có chỉ số bức xạ cao

Bức xạ trên smartphone là những tần số sóng phát ra từ điện thoại, khi chúng hoạt động sẽ gửi đoạn mã lên mạng bằng dãy xung vi ba ngắn liên tiếp nhau với cường độ cao. Đó cũng chính là lý do khiến điện thoại nóng lên khi hoạt động một thời gian. Nhiều người cho rằng, tỷ lệ bức xạ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người SAR là viết tắt của Tỷ Lệ Hấp Thụ Riêng, đây là đơn vị đo mức năng lượng RF (Radio Frequency - mức độ hấp thụ sóng radio) được hấp thụ bởi cơ thể người khi sử dụng điện thoại di động. Chỉ số SAR càng thấp thì điện thoại thông minh càng an toàn vì trong quá trình tương tác với nó, cơ thể nhận được ít tác động nhất. Để các nhà sản xuất điện thoại luôn duy trì SAR trong định mức, họ được thẩm định bởi các cơ quan quản lý. 'Tỷ lệ hấp thụ bức xạ điện từ' cụ thể của iPhone 12 mini là 0,910 W/kg;với iPhone 12 là 0,483 W/kg; với iPhone 12 Pro là 0,483 W/kg; và iPhone 12 Pro Max là 0,436 W/kg Giá trị SAR của iPhone 12 mini cao gấp 3,5 lần so với iPhone 11 Pro Max năm ngoái. Nhiều người dùng lo lắng iPhone 12 mini có bức xạ cao như vậy về lâu dài sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe người dùng. Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng vì chỉ số SAR tối đa ở Mỹ là 1,6 W/kg và iPhone 12 mini vẫn chưa đạt được mức gần như vậy, ở Châu Âu, mức tối đa cao hơn và bằng 2 W/kg. Tiếp theo không có bằng chứng nào cho thấy bức xạ điện từ có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể, chưa kể đến khả năng gây ung thư. Do đó, những tín đồ của iPhone hoàn toàn có thể yên tâm mua nếu yêu thích iPhone 12 mini. iPhone 12 mini có giá 649 USD, rẻ hơn 50 USD so với iPhone 11, và được trang bị 5G nhưng không bán kèm sạc, tai nghe. iPhone 12 mini có đáng mong đợi

