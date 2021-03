iOS 15 sắp ra mắt giúp iPhone chia đôi màn hình, nâng cao bảo mật

iOS 15 sẽ mở ra hệ điều hành để tùy biến hơn nữa bằng cách cho phép người dùng thay đổi nhiều hơn các ứng dụng mặc định. iOS 15 sẽ được trang bị tính năng Always On Display - tính năng từng được Apple tích hợp trên đồng hồ Apple Watch Series 5/6, cho phép hiển thị nhanh một số thông tin như thời gian, thời tiết và thông báo tin nhắn. Các bản cập nhật iOS có xu hướng giảm hỗ trợ cho iPhone cũ hơn. Nguồn tin từ trang công nghệ The Verifier cho biết, các thiết bị chạy chip A9 trở về trước, tức iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE 2016 sẽ không được hỗ trợ iOS 15. Đối với iPad, các thiết bị sử dụng chip A8 và A8x dự kiến sẽ không nhận được hỗ trợ cập nhật iPadOS 15. Vì vậy, iPad Mini 4 và iPad Air 2 sẽ bị loại khỏi danh sách vào năm 2021. Bản iOS 14.5 beta mới nhất đã tăng cường quyền riêng tư của iOS hơn nữa bằng cách tự động chuyển hướng dữ liệu duyệt web an toàn thông qua các máy chủ của chính Apple và hoạt động như một loại proxy, bảo vệ người dùng khỏi con mắt tò mò của các quái vật quảng cáo đang rình mò dữ liệu của họ. Ở màn hình khóa, iOS 15 concept cũng bổ sung thêm các phím tắt nhanh ở màn hình khóa như đồng hồ báo thức, máy tính, đèn pin,... bên cạnh tùy chọn truy cập nhanh máy ảnh đã có từ lâu trên các phiên bản iOS trước đó. Với nâng cấp này, người dùng sẽ có thể truy cập các tiện ích nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, màn hình khóa trên bản dựng iOS 15 cũng được bổ sung thêm một số widgets như lịch, sự kiện,... song song với trình phát nhạc. Cũng theo suy đoán của YouTuber amdix, iOS 15 sẽ có tính năng chia đôi màn hình với cách hoạt động tương tự như trên iPad. Người dùng chỉ cần vuốt từ cạnh phải để chọn ứng dụng muốn sử dụng cùng lúc và kéo thả vào giữa. Đối với người dùng Android, tính năng này đã có từ lâu. iOS 15 có thể sẽ thêm một tính năng khá hay ho khác là Game Space. Tính năng này giúp cải thiện hiệu suất, tốc độ khung hình và độ ổn định của trò chơi, giảm khả năng phản hồi chậm khi chơi game. WWDC năm nay có thể sẽ là một sự kiện chỉ trực tuyến diễn ra vào tháng 6, đây dường như là tháng yêu thích của Apple về các thông báo phần mềm. Bên cạnh phát hành bản beta, việc tiết lộ sớm này của iOS cũng mang lại nhiều khoảng trống cho các nhà phát triển ứng dụng để chuẩn bị ứng dụng của họ cho những thay đổi sắp tới và bắt kịp tất cả các tính năng mới. Mô tả video

iOS 15 sẽ mở ra hệ điều hành để tùy biến hơn nữa bằng cách cho phép người dùng thay đổi nhiều hơn các ứng dụng mặc định. iOS 15 sẽ được trang bị tính năng Always On Display - tính năng từng được Apple tích hợp trên đồng hồ Apple Watch Series 5/6, cho phép hiển thị nhanh một số thông tin như thời gian, thời tiết và thông báo tin nhắn. Các bản cập nhật iOS có xu hướng giảm hỗ trợ cho iPhone cũ hơn. Nguồn tin từ trang công nghệ The Verifier cho biết, các thiết bị chạy chip A9 trở về trước, tức iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE 2016 sẽ không được hỗ trợ iOS 15. Đối với iPad, các thiết bị sử dụng chip A8 và A8x dự kiến sẽ không nhận được hỗ trợ cập nhật iPadOS 15. Vì vậy, iPad Mini 4 và iPad Air 2 sẽ bị loại khỏi danh sách vào năm 2021. Bản iOS 14.5 beta mới nhất đã tăng cường quyền riêng tư của iOS hơn nữa bằng cách tự động chuyển hướng dữ liệu duyệt web an toàn thông qua các máy chủ của chính Apple và hoạt động như một loại proxy, bảo vệ người dùng khỏi con mắt tò mò của các quái vật quảng cáo đang rình mò dữ liệu của họ. Ở màn hình khóa, iOS 15 concept cũng bổ sung thêm các phím tắt nhanh ở màn hình khóa như đồng hồ báo thức, máy tính, đèn pin,... bên cạnh tùy chọn truy cập nhanh máy ảnh đã có từ lâu trên các phiên bản iOS trước đó. Với nâng cấp này, người dùng sẽ có thể truy cập các tiện ích nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, màn hình khóa trên bản dựng iOS 15 cũng được bổ sung thêm một số widgets như lịch, sự kiện,... song song với trình phát nhạc. Cũng theo suy đoán của YouTuber amdix, iOS 15 sẽ có tính năng chia đôi màn hình với cách hoạt động tương tự như trên iPad. Người dùng chỉ cần vuốt từ cạnh phải để chọn ứng dụng muốn sử dụng cùng lúc và kéo thả vào giữa. Đối với người dùng Android, tính năng này đã có từ lâu. iOS 15 có thể sẽ thêm một tính năng khá hay ho khác là Game Space. Tính năng này giúp cải thiện hiệu suất, tốc độ khung hình và độ ổn định của trò chơi, giảm khả năng phản hồi chậm khi chơi game. WWDC năm nay có thể sẽ là một sự kiện chỉ trực tuyến diễn ra vào tháng 6, đây dường như là tháng yêu thích của Apple về các thông báo phần mềm. Bên cạnh phát hành bản beta, việc tiết lộ sớm này của iOS cũng mang lại nhiều khoảng trống cho các nhà phát triển ứng dụng để chuẩn bị ứng dụng của họ cho những thay đổi sắp tới và bắt kịp tất cả các tính năng mới. Mô tả video