Hút hồn vẻ đẹp siêu thực ở nơi hôi hám nhất hành tinh

Là một trong những nơi hôi hám nhất thế giới, Rotorua, một thành phố ở Đảo Bắc của New Zealand, nổi tiếng với mùi lưu huỳnh "trứng thối" từ khí hydro sunfua phát ra từ các hoạt động địa nhiệt. Mặc dù mùi này khá khó chịu, nhưng Rotorua vẫn thu hút du khách với các điểm tham quan độc đáo. Thành phố này từng bị động đất và núi lửa Tarawera phun trào năm 1886, nhưng vẫn phát triển trở lại và trở thành điểm du lịch quan trọng của New Zealand. Du khách ban đầu có thể cảm thấy khó chịu với mùi "trứng thối", nhưng sau đó họ thấy nó là nét đặc trưng và quyến rũ của Rotorua. Một số điểm tham quan nổi bật ở Rotorua là Wai-O-Tapu, khu vực đất địa nhiệt nhiều màu sắc nhất của New Zealand, và Kuirau Park, nơi có những vũng bùn sôi và khói nghi ngút. Núi lửa Tarawera là điểm thu hút du khách khác với các hồ nước hình thành sau vụ phun trào, và người dân Maori chiếm một phần lớn dân số thành phố. Du khách cũng có cơ hội trải nghiệm văn hóa Maori thông qua việc tham quan làng Tamaki Maori và thưởng thức các món ăn truyền thống cũng như trình diễn "Kapa haka" - điệu múa truyền thống của họ.

