Linh miêu bị thả trái phép, chính quyền ráo riết truy tìm

Người dân khu vực Drumguish gần Kingussie thuộc Cao nguyên Scotland đã được cảnh báo không nên đến gần hai con linh miêu được phát hiện đang lang thang trong vùng. Ảnh: Wood Land Hai con linh miêu này được cho là đã bị thả trái phép tại khu vực. Trong một bức ảnh mà lực lượng cảnh sát Scotland nhận được cho thấy 2 cá thể linh miêu này đã trưởng thành. Ảnh: BBC Cả 2 con vật này di chuyển lang thang cùng nhau trong một khu vực mà lẽ ra chúng không nên xuất hiện. Trong ảnh có thể thấy chúng có thân hình to ngang gốc cây sồi. Con thứ 2 ở vị trí không xa, các quan chức cảnh sát Scotland cho biết họ đã huy động một đội ngũ nhân viên được đào tạo đặc biệt của công viên động vật hoang dã hỗ trợ truy tìm. Loài linh miêu trong trường hợp này được xác định là linh miêu Á-Âu, rất phổ biến ở cả 2 lục địa. Ảnh: Alamy Linh miêu là một động vật săn mồi điêu luyện. Mặc dù chưa từng ghi nhận loài này tấn công con người, nhưng nó săn gần như bất cứ con vật nào yếu thế hơn nó. Tùy vào mùa, tùy vào thời điểm mà chúng săn những con vật khác nhau, không cố định. Chúng có thân hình nhỏ nhắn, con trưởng thành có thể cao 75 cm ngang với một con chó béc-giê và nặng tối đa 30kg. Chúng sở hữu các đặc điểm kỹ năng đặc trưng của loài mèo hoang dã bao gồm, rình rập tinh vi, di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng đồng thời vồ con mồi rất nhanh. Ảnh: Wild Hunting Trong tự nhiên, những loài biết bay như chim, gà rừng thường xuyên là nạn nhân của chúng. Khi không có các loài vật lớn để săn, chúng có thể ăn các loại sâu bọ, côn trùng, ếch nhái để duy trì sự sống. Ảnh: Alamy Loài vật nổi tiếng chạy nhanh như thỏ gần như chưa từng thoát được móng vuốt của linh miêu. Ảnh: The Wild World Là một loài động vật liên tục di chuyển nên chúng tiêu thụ rất nhiều thức ăn. Khi thức ăn cạn kiệt linh miêu có thể giết thịt đồng loại và đáng ngại nhất là chúng không ngần ngại tiếp cận bắt các loại vật nuôi phổ biến như gà, ngỗn, dê, cừu... Ảnh: The Wild World Mỗi con linh miêu trừ thời gian sinh sản hoặc còn non đều thích sống độc lập và quản lý một khu vực lãnh thổ rất lớn. Một nghiên cứu tiết lộ linh miêu đực thường trú phạm vi lên đến 20km. Trong phạm vi đó, không loài động vật nào thoát khỏi nguy cơ bị chúng giết thịt. Ảnh: Wiki Chính vì vậy mà người dân châu Âu rất thích săn bắn chúng mỗi khi có cơ hội. Chúng bị ác cảm đến mức có thời gian gần như tuyệt chủng. Những năm gần đây mới dần tái nhập trở lại từ các nước châu Á. Ảnh Wild Hunting Mặc dù các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã châu Âu cho rằng chúng cần được bảo vệ nhưng hầu như không ai muốn trong khu vực lân cận khu dân cư lại xuất hiện loài động vật này. Chính vì vậy, hành vi thả trái phép loài linh miêu ở các nước châu Âu bị xem là phạm tội. Ảnh: Alamy Mời độc giả xem thêm video "Linh miêu tiếp cận âm thầm vồ hươu trong nháy mắt"

