Hôn thê của So Ji Sub từng được game thủ số 1 Hàn Quốc "thầm thương trộm nhớ"

Ngày 07/4, cựu MC nổi tiếng của LCK Cho Eun Jung đã chính thức đăng ký kết hôn với nam tài tử So Ji Sub. Với những người chơi LMHT lâu năm, Cho Eun Jung không còn là cái tên xa lạ. Eun Jung từng theo học trường nghệ thuật Yewon, sau đó tiếp tục theo học "ngôi trường idol" Seoul Arts High School và Đại học nữ Ewha. Với vẻ ngoài xinh đẹp và lối dẫn chương trình khéo léo, lôi cuốn, hôn thê của So Ji Sub nhanh chóng trở thành MC hot nhất nhì xứ Hàn. Từ năm 2014 đến 2016, Cho Eun Jung từng là MC cho giải LCK, tuy không lâu nhưng cô vẫn được đặc biệt yêu quý. Cũng chính vì vậy, nữ thần của các giải đấu luôn là "đối tượng cảm nắng" của nhiều nam game thủ, trong đó có Quỷ Vương Faker. "Chuyện tình đơn phương" của Quỷ Vương xuất phát từ một buổi trả lời phỏng vấn, khi ấy anh chỉ là tuyển thủ mới nổi, còn Cho Eun Jung là cô MC nổi tiếng. Faker đã nửa đùa nửa thật rằng muốn giành chiến thắng để được Cho Eun Jung phỏng vấn. Sau này, trong nhiều trận đấu anh chàng thi đấu cực kì ấn tượng vì biết rằng sẽ được Eun Jung đích thân phỏng vấn khi đạt MVP. Game thủ số 1 Hàn Quốc và Eun Jung cũng từng tham gia chung nhiều Game Show. Thường rất ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm, nhưng cứ hễ nhắc đến nữ thần Eun Jung là anh chàng không tiếc lời khen ngợi. Thậm chí, chàng game thủ từng có lần tuyên bố: "Mất đi Eun Jung, LCK như mất đi sức sống". Giờ đây khi đã trở thành "chủ tịch" T1, những tưởng game thủ đình đám Faker sẽ tiến tới một cái kết đẹp với "crush" thì bỗng dưng nàng tuyên bố kết hôn với tài tử nổi tiếng. Trong khi các fan của So Ji Sub gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc, thì chàng game thủ của SKT T1 hẳn đang rất đau lòng. Người hâm mộ còn đùa vui rằng, có lẽ do Faker đã được "phát thiệp mời sớm" nên mới dẫn đến trận thua 2-0 trước DWG tại LCK mùa Xuân 2020. Cho Eunjung phỏng vấn Faker và Cpt Jack. Nguồn: Youtube

Ngày 07/4, cựu MC nổi tiếng của LCK Cho Eun Jung đã chính thức đăng ký kết hôn với nam tài tử So Ji Sub. Với những người chơi LMHT lâu năm, Cho Eun Jung không còn là cái tên xa lạ. Eun Jung từng theo học trường nghệ thuật Yewon, sau đó tiếp tục theo học "ngôi trường idol" Seoul Arts High School và Đại học nữ Ewha. Với vẻ ngoài xinh đẹp và lối dẫn chương trình khéo léo, lôi cuốn, hôn thê của So Ji Sub nhanh chóng trở thành MC hot nhất nhì xứ Hàn. Từ năm 2014 đến 2016, Cho Eun Jung từng là MC cho giải LCK, tuy không lâu nhưng cô vẫn được đặc biệt yêu quý. Cũng chính vì vậy, nữ thần của các giải đấu luôn là "đối tượng cảm nắng" của nhiều nam game thủ, trong đó có Quỷ Vương Faker. "Chuyện tình đơn phương" của Quỷ Vương xuất phát từ một buổi trả lời phỏng vấn, khi ấy anh chỉ là tuyển thủ mới nổi, còn Cho Eun Jung là cô MC nổi tiếng. Faker đã nửa đùa nửa thật rằng muốn giành chiến thắng để được Cho Eun Jung phỏng vấn. Sau này, trong nhiều trận đấu anh chàng thi đấu cực kì ấn tượng vì biết rằng sẽ được Eun Jung đích thân phỏng vấn khi đạt MVP. Game thủ số 1 Hàn Quốc và Eun Jung cũng từng tham gia chung nhiều Game Show. Thường rất ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm, nhưng cứ hễ nhắc đến nữ thần Eun Jung là anh chàng không tiếc lời khen ngợi. Thậm chí, chàng game thủ từng có lần tuyên bố: "Mất đi Eun Jung, LCK như mất đi sức sống". Giờ đây khi đã trở thành "chủ tịch" T1, những tưởng game thủ đình đám Faker sẽ tiến tới một cái kết đẹp với "crush" thì bỗng dưng nàng tuyên bố kết hôn với tài tử nổi tiếng. Trong khi các fan của So Ji Sub gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc, thì chàng game thủ của SKT T1 hẳn đang rất đau lòng. Người hâm mộ còn đùa vui rằng, có lẽ do Faker đã được "phát thiệp mời sớm" nên mới dẫn đến trận thua 2-0 trước DWG tại LCK mùa Xuân 2020. Cho Eunjung phỏng vấn Faker và Cpt Jack. Nguồn: Youtube