Hồ nước lớn nhất hành tinh đang cạn dần, thảm họa gì chờ đợi?

Biển Caspi, hồ nước lớn nhất thế giới về diện tích và thể tích, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thu hẹp nhanh chóng, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế và các chuyên gia môi trường. (Ảnh: CNN) Với diện tích mặt nước lên tới 371.000 km² và thể tích 78.200 km³, biển Caspi không thông với đại dương nhưng vẫn mang tên "biển" vì độ rộng lớn và vị mặn của nước. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đã làm thay đổi nghiêm trọng hệ sinh thái của vùng biển này.(Ảnh: Welcome to Iran) Các hoạt động như xây dựng hồ chứa và đập đã làm giảm lượng nước chảy vào Biển Caspi. Hiện có tới 130 con sông cung cấp nước cho Biển Caspi, nhưng khoảng 80% lượng nước đến từ một con sông duy nhất: sông Volga. Sông Volga, dài nhất châu Âu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các dự án xây dựng đập ở Nga, làm giảm lưu lượng nước chảy vào Biển Caspi.(Ảnh: MEPEI) Biến đổi khí hậu đã làm tăng tốc độ bốc hơi nước và khiến mưa trở nên thất thường hơn. Nhiệt độ dao động và các tảng băng tan chảy đã dẫn đến sự thu hẹp của Biển Caspi trong vài thập kỷ qua. Các nhà nghiên cứu cho biết, kể từ giữa những năm 1990, mực nước biển đã giảm đáng kể và tốc độ này tăng nhanh hơn từ năm 2005.(Ảnh: NASA) Người dân sống quanh Biển Caspi, thuộc các quốc gia như Kazakhstan, Iran, Azerbaijan, Nga và Turkmenistan, dựa vào vùng biển này để đánh bắt cá, canh tác, du lịch và nước uống. Biển Caspi cũng chứa trữ lượng dầu khí dồi dào và giúp điều hòa khí hậu ở khu vực khô cằn này. Việc thu hẹp Biển Caspi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, khiến nguồn ngư trường suy giảm và du lịch cũng bị ảnh hưởng.(Ảnh: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu/Getty Images) Biển Caspi là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật, bao gồm cá tầm hoang dã và hải cẩu Caspi - loài động vật có vú độc đáo không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Sự thu hẹp của biển làm giảm lượng oxy ở độ sâu, ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật biển này. (Ảnh: Kazbek Basayev/Reuters) Nghiên cứu dự đoán mực nước biển Caspi sẽ giảm từ 8 đến 18 mét vào cuối thế kỷ này, và có thể giảm tới 30 mét vào năm 2100, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.(Ảnh: bne IntelliNews) Biển Caspi đang phải đối mặt với nguy cơ thu hẹp nghiêm trọng do hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn đe dọa đến hệ sinh thái biển. Việc hợp tác tập thể và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường là cần thiết để ngăn chặn thảm họa này và bảo vệ Biển Caspi cho các thế hệ tương lai.(Ảnh: Middle East Institute) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ hồ nước ở Trung Quốc dù khô cạn nhưng chứa toàn đá quý.

