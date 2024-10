Lộ diện hồ nước 'bí ẩn' ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Đoàn thám hiểm Jungle Boss vừa phát hiện một hồ nước “bí ẩn” tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình. Hồ này nằm gần cửa hang Thung, thuộc hệ thống Hung Thoòng, cách hồ Lơ Lửng khoảng 1 km. (Ảnh: Znews) Miệng hồ rộng khoảng 10 m, nước trong xanh và yên tĩnh, nhưng điều đặc biệt là độ sâu và nhiệt độ của nó. Hồ có độ sâu khoảng 18 m, sâu hơn nhiều so với các hồ nước khác trong khu vực. (Ảnh: Znews) Nhiệt độ nước khoảng 16 độ C, lạnh hơn so với các hồ khác ở hang Thung (18-20 độ C).(Ảnh: Znews) Đoàn thám hiểm dự định sẽ tiếp tục khảo sát và có thể khai thác khu vực này cho du lịch.(Ảnh: Báo Văn Hóa) Nằm ở phía Bắc dãy núi Trường Sơn, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật nhất của Việt Nam. Được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 2003 và lần thứ hai vào năm 2015, Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là một khu bảo tồn thiên nhiên mà còn là một kho báu địa chất và sinh thái.(Ảnh: Radio Free Asia) Phong Nha - Kẻ Bàng nổi tiếng với hệ thống hang động và các kiến tạo đá vôi cổ xưa, hình thành từ hơn 400 triệu năm trước. Đây là một trong những vùng các-xtơ lớn nhất thế giới, với khoảng 300 hang động đã được khám phá. Trong số đó, hang Sơn Đoòng được biết đến là hang động lớn nhất thế giới, với chiều dài hơn 5 km, cao 200 m và rộng 150 m.(Ảnh: Quang Binh Travel) Vườn quốc gia này là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm, nhiều loài trong số đó được ghi vào Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh trên núi đá vôi tại đây là một trong những hệ sinh thái phong phú và đa dạng nhất ở Đông Nam Á.(Ảnh: VQG Phong Nha Kẻ Bàng) Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ thu hút các nhà khoa học mà còn là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Sự kiện của TTXVN) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mạng nhện có hình thù kỳ lạ ở rừng Amazon.

