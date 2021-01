Hình ảnh NASA thu được cho thấy con người không cô độc trong vũ trụ

Sứ mệnh New Horizons mang lại những bức ảnh cận cảnh đầu tiên về sao Diêm Vương, đã cung cấp đủ dữ liệu để các nhà khoa học đưa ra quyết định rằng có khả năng số lượng thiên hà là hàng trăm tỷ, thay vì 2 nghìn tỷ như phỏng đoán ban đầu. Những phát hiện đã được công bố hoàn toàn trái ngược với con số 2 nghìn tỷ đã được sử dụng từ lâu nhờ dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian Hubble. Các nhà khoa học đã sử dụng một mô hình toán học để xác định rằng 90% thiên hà trong vũ trụ nằm ngoài khả năng nhìn thấy "ánh sáng khả kiến" của Hubble. Với tốc độ hơn 53.000km/h, tàu vũ trụ New Horizons trị giá 720 triệu USD hiện đang ở gần rìa của Hệ Mặt trời cho phép nhìn thấy xung quanh tối hơn 10 lần so với điểm thuận lợi của Hubble. Kính viễn vọng James Webb của NASA, đã bị lùi thời gian phóng do đại dịch Covid-19. Nó có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu thêm về ánh sáng mờ trong nền không gian và tìm hiểu xem đó có phải là thiên hà lùn hay thứ gì khác không. Tháng 7/2015, sao Diêm Vương và các "vệ tinh" của nó trở thành tâm điểm của các nhà khoa học, báo chí cũng như những người yêu thích thiên văn trên toàn thế giới. Họ phân tích từng bức ảnh mà New Horizons gửi về với hy vọng học hỏi thêm nhiều điều mới về hành tinh lùn băng giá. Với những gì đã thu thập được từ tàu New Horizons, nhóm chuyên gia thuộc NASA khẳng định sao Diêm Vương và các mặt trăng của mình thực sự năng động và đầy màu sắc. Là một trong những vật thể xa nhất do con người tạo ra, New Horizons sau sứ mệnh bay tới sao Diêm Vương trong 2015 và đai Kuiper Arrokoth vào năm 2019, phi thuyền tiếp tục ở vị trí hơn 4 tỷ dặm (6.4 tỷ km) từ Trái đất. Ở khoảng cách đó, bầu trời xung quanh tối hơn 10 lần so với những gì Hubble xử lý. "Đó là một con số quan trọng cần biết để khẳng định có bao nhiêu thiên hà. Chúng tôi chỉ đơn giản là không nhìn thấy ánh sáng từ 2 nghìn tỷ thiên hà", tác giả chính của nghiên cứu, Marc Postman, cho biết. Để đạt được kết luận này, nhóm nghiên cứu đã phân tích các hình ảnh từ kho lưu trữ của New Horizons, hiệu chỉnh những thứ như ánh sáng từ các ngôi sao của Dải Ngân hà phản chiếu khỏi bụi giữa các vì sao. Điều đó để lại ánh sáng nền cực kỳ mờ nhạt nhưng vẫn có thể đo lường được. Vậy ánh sáng còn sót lại đó đến từ đâu? Các nhà thiên văn cho rằng nó có thể đến từ các thiên hà lùn rất khuếch tán tương đối gần, hoặc các thiên hà mờ nhạt hơn ở khoảng cách xa hơn. Các ngôi sao giả không gắn kết với các thiên hà cũng có thể là thủ phạm, hoặc có lẽ các vầng hào quang của thiên hà sáng hơn những gì chúng ta ghi nhận.

