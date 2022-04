Hiện tượng lạ: Con sóng bỗng đóng băng, vỡ loảng xoảng như kính

Một nhiếp ảnh gia ở Siberia, Nga đã ghi lại được khoảnh khắc vô cùng kỳ diệu của thiên nhiên khi những con sóng nước ngọt tràn vào từ Hồ Baikal bị đóng băng ngay lập tức, rơi xuống như miếng kính bị vỡ. Ở các hồ nước lớn, vô số tảng băng bị gió thổi vào bờ, tạo thành những con sóng băng từ từ xâm lấn khu vực xung quanh hồ, hay còn gọi là hiện tượng "sóng thần băng". Điều kiện cần thiết để tạo ra "sóng thần băng" là phải có các vết nứt lớn trên mặt băng của hồ, tạo ra nhiều tảng băng trôi nổi tự do trên mặt hồ bắt đầu tan chảy. Sau đó, cần phải có gió mạnh thổi ít nhất 12 giờ liên tục. Lực đẩy của gió làm tăng tốc các tảng băng khổng lồ về phía bờ. Tuy băng di chuyển chậm, nhưng dường như không thứ gì có thể ngăn cản được nó. Băng vỡ ra, xếp chồng lên nhau khi tiếp cận với mặt đất. Theo một nghiên cứu, các tảng băng bị đẩy đi quãng đường khoảng 400 m trong vài giờ, mặc dù chúng chỉ lấn vào đất liền một vài mét. Hiện tượng "sóng thần băng" thường xảy ra tại các hồ nước lớn ở Canada, phía bắc nước Mỹ và hồ Baikal, Nga. Nó làm tắc nghẽn đường đi trên bờ hồ, gây tổn hại đến cây cối và các tòa nhà. Những người chứng kiến cảnh tượng này nói rằng, họ nghe thấy âm thanh loảng xoảng do băng tạo ra giống như tàu hỏa đang chạy qua.Hiện tượng sóng băng cũng xảy ra ở cả nước mặn. Nước mặn cũng có thể đóng băng như nước ngọt nhưng ở nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ đóng băng của nước biển vào khoảng -2.2 độ C. Những gợn sóng khi đóng băng sẽ đặc sệt, di chuyển chầm chậm 1 cách kỳ lạ. Nước biển đuổi theo các con sóng trước, nhiệt độ làm phần thân con sóng đóng băng, phía ngọn sóng vẫn tan thành bọt nước. Hồ Baikal ở miền nam Siberia, vẫn bị bao phủ bởi băng trong gần 5 tháng một năm. Mỗi mùa đông khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, bề mặt của hồ nước ngọt lớn nhất thế giới đóng băng. Nhưng băng không bắt đầu hình thành cho đến giữa mùa đông, rất lâu sau khi bắt đầu các đợt băng giá nghiêm trọng ở Siberia. Khi các sông và hồ khác bị đóng băng từ lâu trong năm, Baikal vẫn chống lại sự hình thành băng. Sóng lạnh của nó đập vào bờ và trang trí các tảng đá ở bờ biển với các hoa văn băng giá. Nhưng khi nó bắt đầu đóng băng, điển hình là vào đầu tháng Giêng, nó vẫn bị đóng băng trong năm tháng tiếp theo. Lớp băng dày trung bình khoảng một mét cho phép ô tô và xe tải có thể dễ dàng chạy qua. Những đoạn dày nhất có thể dày đến hai mét. Mời các bạn xem video: Giá lạnh đóng băng Châu Âu. Nguồn: THĐT

