Hé lộ thông tin mới nhất về xác tàu ngầm Titan xấu số

Theo BBC, thảm kịch tàu ngầm Titan đã được làm sáng tỏ trong phiên điều trần ngày 16/9, với thông tin cuối cùng từ tàu lặn gửi về là "mọi thứ đều ổn" trước khi nó phát nổ ở độ sâu 3.346m, khiến toàn bộ phi hành đoàn 5 người thiệt mạng. Cũng trong phiên điều trần, lần đầu tiên ảnh chụp về chóp đuôi của tàu lặn Titan do một phương tiện điều khiển từ xa ghi lại đã được trình chiếu. (Ảnh: BBC) Ngày 18/6/2023, tàu ngầm Titan của công ty OceanGate Expeditions đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện chuyến thám hiểm xác tàu Titanic ở Bắc Đại Tây Dương. Tàu ngầm này, chở theo năm người, đã mất liên lạc chỉ sau 1 giờ 45 phút kể từ khi bắt đầu lặn. (Ảnh: CNA) Cuộc tìm kiếm kéo dài gần 80 giờ đã kết thúc với việc phát hiện các mảnh vỡ của tàu Titan cách xác tàu Titanic khoảng 488 mét. (Ảnh:Wikipedia) Theo Chuẩn Đô đốc Lực lượng Tuần duyên Mỹ John Mauger, buồng áp suất của tàu ngầm đã bị co sập ngay sau khi mất liên lạc, dẫn đến cái chết của toàn bộ năm người trên tàu. (Ảnh:Glenside Local) Những người thiệt mạng bao gồm tỷ phú người Anh Hamish Harding, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai ông, nhà hải dương học người Pháp Paul-Henri Nargeolet, và người sáng lập OceanGate, Stockton Rush. Đây là một mất mát lớn không chỉ đối với gia đình các nạn nhân mà còn đối với cộng đồng thám hiểm và nghiên cứu đại dương.(Ảnh:Belfast Telegraph) Sự cố này đã dấy lên nhiều câu hỏi về độ an toàn của tàu ngầm Titan. OceanGate đã từ chối phê duyệt và chứng nhận độ an toàn của tàu, cho rằng các quy định an toàn là thừa thãi và cản trở sự sáng tạo. Tuy nhiên, sự cố này đã chứng minh rằng an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu trong mọi chuyến thám hiểm. (Ảnh:USA Today) Cuộc tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm Titan đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia, bao gồm Tuần duyên Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ, Tuần duyên Canada và Lực lượng Vũ trang Canada. Các máy bay và tàu từ nhiều đơn vị khác nhau cũng đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm trên diện tích hơn 10.000 dặm vuông.(Ảnh:Arise News) Sự cố tàu ngầm Titan là một lời nhắc nhở đau đớn về những rủi ro tiềm ẩn trong các chuyến thám hiểm dưới lòng đại dương. Nó cũng là một lời kêu gọi cho việc tăng cường các biện pháp an toàn và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ chuyến thám hiểm nào. (Ảnh:WJAR) Mời quý độc giả xem thêm video: Toàn bộ hành khách trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng sau vụ nổ thảm khốc.

