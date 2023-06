Tàu Titan phát nổ chỉ sau vài giờ xuống biển, chuyên gia lý giải sao?

Tàu ngầm Titan đã phát nổ và mất tích chỉ sau vài giờ xuống biển khi tham quan xác tàu Titanic. Nguyên nhân của vụ việc này được các chuyên gia đưa ra là do áp suất dưới đại dương quá lớn. Khi tàu ngầm Titan tiến gần xác tàu Titanic, nó đã phải chịu một áp lực vô cùng lớn, vượt quá khả năng chịu đựng của tàu. Áp suất dưới đại dương tăng lên rất nhanh khi sâu xuống độ sâu hơn 3.000 mét. Tại độ sâu này, tàu Titan phải chịu áp suất hơn 374 atm, trong khi áp suất mà con người chịu từ khí quyển khi ở mặt biển chỉ là 1 atm. Nếu tàu ngầm bị hỏng hoặc có bất kỳ vết thủng nào, những người trên tàu sẽ không thể chống nổi áp suất và sẽ tử vong ngay lập tức. Ông Stefan B. Williams - giáo sư về người máy hàng hải tại Đại học Sydney (Úc) cho biết trên trang The Conversation rằng một vụ nổ có thể xảy ra do thiết bị điều chỉnh áp suất của tàu Titan bị hỏng. Một khiếm khuyết nào về hình dạng hoặc kết cấu của tàu cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng chịu áp suất của nó và gây ra nguy cơ nổ tung. Cũng có khả năng rằng buồng áp suất trên tàu, hệ thống kiểm soát áp suất và cung cấp khí cho hành khách, đã bị hỏng. Rò rỉ, mất điện hoặc chập điện có thể đã gây cháy và làm hỏng buồng áp suất. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng giữa áp suất bên trong và bên ngoài tàu, gây ra vụ nổ. Các chuyên gia và quan chức liên quan đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu chính xác nguyên nhân và xác định số phận của những người trên tàu. Nhiệm vụ tiếp theo của lực lượng chức năng là tìm kiếm và trục vớt thi thể nạn nhân. >>>Xem thêm video: Tàu Titan bị phá huỷ thảm khốc, cả 5 người thiệt mạng.

