Hậu trường “đổ nát” không ngờ của loạt ảnh sống ảo triệu like

Để có một bức ảnh sống ảo nghìn like thậm chí là triệu like trên mạng xã hội, ngoài việc sử dụng các công cụ chụp ảnh hay kĩ năng chỉnh sửa, sự sáng tạo không giới hạn mới là yếu tố quyết định sự thành – bại của mỗi shoot hình. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mexico – Ohami mới đây đã quyết định ''tự bóc mẽ'' hậu trường khó đỡ sau loạt ảnh sống ảo nghìn like của mình trên mạng xã hội. Để tạo ra một bức ảnh sống ảo hút like, nhiếp ảnh gia phải sáng tạo hết cỡ còn người mẫu phải lăn xả hết mình, và mọi thứ từ những vật đơn giản nhất xung quanh cũng được tận dụng hết mức. Nếu đã từng xuýt xoa trước độ long lanh của những bức ảnh này, bạn chắc chắn sẽ phải cười té ghế trước hậu trường ''đổ nát'' không tưởng phía sau. Vài tờ giấy rách, mảnh gương vỡ hay vài sợi dây cũng trở thành đạo cụ. Gợi ý không tồi cho style chụp ảnh trên bãi biển mà vẫn cool ngầu. Vài chiếc bóng đèn cũ cũng có ích không tưởng. Hậu trường ''lầy lội'' sau bức ảnh nghệ thuật. Đám bông gòn cũ cùng vài chiếc bóng đèn vàng cũng có thể trở thành background hoàn hảo. Tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của chàng nhiếp ảnh gia. Giấy đen phấn trắng đơn giản cũng trở thành đạo cụ cho chùm ảnh nghìn like. Chỉ cần có gu thẩm mỹ thì bãi cỏ ven đường cũng trở thành background hoàn hảo cho những shoot hình.Sự thật đằng sau tấm ảnh sống ảo siêu ngầu trên mạng xã hội của không ít anh chàng, cô nàng. 8 mẹo CHỤP ẢNH ĐẸP TRIỆU LIKE bằng điện thoại. | Thế Giới Di Động

Để có một bức ảnh sống ảo nghìn like thậm chí là triệu like trên mạng xã hội, ngoài việc sử dụng các công cụ chụp ảnh hay kĩ năng chỉnh sửa, sự sáng tạo không giới hạn mới là yếu tố quyết định sự thành – bại của mỗi shoot hình. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mexico – Ohami mới đây đã quyết định ''tự bóc mẽ'' hậu trường khó đỡ sau loạt ảnh sống ảo nghìn like của mình trên mạng xã hội. Để tạo ra một bức ảnh sống ảo hút like, nhiếp ảnh gia phải sáng tạo hết cỡ còn người mẫu phải lăn xả hết mình, và mọi thứ từ những vật đơn giản nhất xung quanh cũng được tận dụng hết mức. Nếu đã từng xuýt xoa trước độ long lanh của những bức ảnh này, bạn chắc chắn sẽ phải cười té ghế trước hậu trường ''đổ nát'' không tưởng phía sau. Vài tờ giấy rách, mảnh gương vỡ hay vài sợi dây cũng trở thành đạo cụ. Gợi ý không tồi cho style chụp ảnh trên bãi biển mà vẫn cool ngầu. Vài chiếc bóng đèn cũ cũng có ích không tưởng. Hậu trường ''lầy lội'' sau bức ảnh nghệ thuật. Đám bông gòn cũ cùng vài chiếc bóng đèn vàng cũng có thể trở thành background hoàn hảo. Tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của chàng nhiếp ảnh gia. Giấy đen phấn trắng đơn giản cũng trở thành đạo cụ cho chùm ảnh nghìn like. Chỉ cần có gu thẩm mỹ thì bãi cỏ ven đường cũng trở thành background hoàn hảo cho những shoot hình. Sự thật đằng sau tấm ảnh sống ảo siêu ngầu trên mạng xã hội của không ít anh chàng, cô nàng. 8 mẹo CHỤP ẢNH ĐẸP TRIỆU LIKE bằng điện thoại. | Thế Giới Di Động