Hãi hùng những loài “quái điểu” có khả năng đoạt mạng người

Chim ưng đuôi đỏ (Red-tailed Hawk) là một loài " quái điểu" sống trong những vùng cây cối rậm rạp, chủ yếu ở vùng Bắc Mỹ, nặng khoảng 3 - 4,4kg, sải cánh dài gần 1,5m. Ưng đuôi lửa cũng là loài ăn thịt theo kiểu cơ hội, và nó gần như là ăn bất kỳ động vật nhỏ nào mà nó bắt gặp. Khi phát hiện ra mục tiêu, nó sẽ phục kích từ trên cao, sau đó phóng xuống đớp lấy con mồi. Nếu con mồi quá to, nó sẽ dùng những móng vuốt sắc nhọn gắp giữ con mồi rồi ăn thịt. Cú Tuyết (Snowy Owl) có bộ lông trắng tinh khiết với mắt màu đen. Nó thường cao từ 63 đến 73 cm, với độ sải cánh từ 1,25 đến 1,5m. Trọng lượng trung bình của con cái là 2,3 kg và con đực là 1,8 kg. Chúng là loài cú lớn nhất ở Bắc Mỹ và là loài nặng nhất trong số các loài cú. Loài cú này có đôi mắt vô cùng tinh tường. Chúng có thể phát hiện thấy con vật nhỏ bé kể cả khi trốn dưới lớp cỏ dày. Khi săn mồi, chúng quan sát rất kĩ sau đó dùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn tóm lấy và giằng xé con mồi. Nếu bạn bị loài cú này phát hiện, nó sẽ dùng móng vuốt cào nát mặt bạn. Kền kền cừu (Lammergier) cực thích ăn những món cứng, đặc biệt là những thứ có bên trong tủy xương. Để có thể ăn được tủy xương, chúng thường mang khúc xương lên cao, thả xuống đất để chúng vỡ ra và thưởng thức. Điều này là mối đe dọa lớn nếu như nơi chúng thả thức ăn xuống có con người, nguy hiểm hơn nếu như thứ nó “thả” là một mai rùa cứng như đá chứ không phải là khúc xương đơn thuần. Cú vọ sọc (Barred Owl) là một loài cú lông mịn sống vùng rừng đầm lầy thuộc miền Nam Hoa Kỳ. Sải cánh của Barred Owl khoảng 1m, nặng 1,2kg. Đôi mắt của cú vọ này rất tinh, vẫn có thể săn mồi dễ dàng kể cả khi trời tối. Những người đi bộ đường dài ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương có thể phải trả giá đắt khi xâm phạm vào khu rừng lãnh thổ của loài cú vọ sọc. Chim lặn là một trong số những loài chim nguyên thủy nhất của Trái đất, có niên đại từ những giai đoạn đầu của thời kì gia cầm tiến hóa. Loài chim lặn này không khác gì một thợ lặn chuyên nghiệp và một tay sát cá cừ khôi. Một số thợ lặn không may bơi tới vùng loài chim lặn này đang sống và hậu quả là bị chiếc mỏ sắc như dao găm của nó đâm xuyên bụng, lưng thậm chí đầu và cổ. Có thể nói, đây là một khắc tinh nhất của các nhà nghiên cứu thủy sinh và thợ lặn. Chim Ác Là Úc có nguồn gốc từ Úc và phía Nam New Guinea, dài khoảng từ 37 - 43cm. Loài chim Ác Là Úc này chủ yếu ăn những động vật không xương sống và sống rất hiền hòa với con người. Tuy nhiên, nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nếu như có bất kỳ con người nào dám xâm phạm lãnh thổ của chúng. Mặt và đầu là mục tiêu tấn công của chúng. Nhiều người đã gặp tai nạn chết người khi đi bộ hay xe đạp do bị những con Ác Là tấn công bằng móng vuốt hoặc chiếc mỏ nhọn hoắt. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

