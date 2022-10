Google mang diện mạo mới nhân dịp Halloween 2022, có gì đặc biệt?

Hàng năm, cứ đến ngày Halloween, Google lại thay đổi biểu trưng của mình để kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này. Phạm vi của Google Doodle này sẽ chỉ xuất hiện ở phần lớn Châu Mỹ, một số khu vực châu Âu, một số nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) và Châu Úc. Cũng giống như năm 2018, Google cũng sẽ lựa chọn biểu trưng là một trò chơi với tên gọi "Great Ghoul Duel". Khi truy cập vào trang chủ Google, bản nâng cấp này sẽ hiện ra. Người dùng ấn nút “play” hiển thị ngay trên Doodle là có thể bắt đầu tham gia trò chơi. Sau đó làm theo hướng dẫn, chẳng hạn, nhấp chuột để di chuyển các nhân vật hoạt hình ra khỏi nhà, thu thập những ngọn lửa ma trơi lang thang trước khi mặt trăng biến mất. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì các đối thủ có thể tước đi ngọn lửa bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, cần di chuyển để bám theo và giành lại ngọn lửa thừ phía đuôi đối thủ. Những hồn ma thu thập được nhiều ngọn lửa ma trơi nhất sẽ mở khóa sức mạnh đặc biệt, như tăng tốc độ, tầm nhìn xuyên màn đêm... Sau 2 phút, đội nào thu thập được nhiều ngọn lửa nhất sẽ chiến thắng. Trò chơi này có thể tham gia tối đa 7 thành viên thông qua đường dẫn liên kết mời tùy chỉnh hoặc được kết nối ngẫu nhiên với bất kỳ người chơi nào trên toàn thế giới. “Đó là phiên bản mới của Doodle năm 2018 mang tên The Great Ghout Duel - một trong những phiên bản phổ biến nhất của Google. Lần này, gã khổng lồ tìm kiếm mang tới nhiều điểm mới và chiêu trò khó đoán hơn, bao gồm các nhân vật mới, bản đồ trò chơi, các phép tăng sức mạnh đặc biệt. Ban đầu, Google có kế hoạch đưa trò chơi này trở lại vào năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn trong vòng 1 năm”, The Washington Post cho biết. Việc tạo ra một Google Doodle dịp Halloween cũng đặt ra nhiều thách thức. Vì trẻ em cũng sử dụng internet nên Doodle không được quá kinh dị, đáng sợ. Halloween (hay có tên đầy đủ: All Hallows' Evening) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào 31/10 hằng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Tây phương. Ngày lễ Halloween này được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm, nhất là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn. Đây cũng là một ngày lễ dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng "sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết". Nếu như trước đây, lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây theo công giáo, thì nay do có sự pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Và đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được nhiều người trên toàn thế giới mong đợi.

Hàng năm, cứ đến ngày Halloween, Google lại thay đổi biểu trưng của mình để kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này. Phạm vi của Google Doodle này sẽ chỉ xuất hiện ở phần lớn Châu Mỹ, một số khu vực châu Âu, một số nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) và Châu Úc. Cũng giống như năm 2018, Google cũng sẽ lựa chọn biểu trưng là một trò chơi với tên gọi " Great Ghoul Duel ". Khi truy cập vào trang chủ Google, bản nâng cấp này sẽ hiện ra. Người dùng ấn nút “play” hiển thị ngay trên Doodle là có thể bắt đầu tham gia trò chơi. Sau đó làm theo hướng dẫn, chẳng hạn, nhấp chuột để di chuyển các nhân vật hoạt hình ra khỏi nhà, thu thập những ngọn lửa ma trơi lang thang trước khi mặt trăng biến mất. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì các đối thủ có thể tước đi ngọn lửa bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, cần di chuyển để bám theo và giành lại ngọn lửa thừ phía đuôi đối thủ. Những hồn ma thu thập được nhiều ngọn lửa ma trơi nhất sẽ mở khóa sức mạnh đặc biệt, như tăng tốc độ, tầm nhìn xuyên màn đêm... Sau 2 phút, đội nào thu thập được nhiều ngọn lửa nhất sẽ chiến thắng. Trò chơi này có thể tham gia tối đa 7 thành viên thông qua đường dẫn liên kết mời tùy chỉnh hoặc được kết nối ngẫu nhiên với bất kỳ người chơi nào trên toàn thế giới. “Đó là phiên bản mới của Doodle năm 2018 mang tên The Great Ghout Duel - một trong những phiên bản phổ biến nhất của Google. Lần này, gã khổng lồ tìm kiếm mang tới nhiều điểm mới và chiêu trò khó đoán hơn, bao gồm các nhân vật mới, bản đồ trò chơi, các phép tăng sức mạnh đặc biệt. Ban đầu, Google có kế hoạch đưa trò chơi này trở lại vào năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn trong vòng 1 năm”, The Washington Post cho biết. Việc tạo ra một Google Doodle dịp Halloween cũng đặt ra nhiều thách thức. Vì trẻ em cũng sử dụng internet nên Doodle không được quá kinh dị, đáng sợ. Halloween (hay có tên đầy đủ: All Hallows' Evening) là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào 31/10 hằng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Tây phương. Ngày lễ Halloween này được coi như một ngày tết, một lễ hội vui nhất trong năm, nhất là đối với giới trẻ bởi những trò chơi vô cùng kỳ bí và hấp dẫn. Đây cũng là một ngày lễ dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sử dụng "sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết". Nếu như trước đây, lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây theo công giáo, thì nay do có sự pha trộn giữa những nghi lễ tôn giáo và tập tục cổ xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau. Và đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được nhiều người trên toàn thế giới mong đợi.