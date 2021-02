Golfer Ngọc Hân vẫn đẹp rạng ngời trong trang phục khoẻ khoắn

Giải golf The Sang invitational 2021 do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The Sang (Quảng Bình) tổ chức vào 2 ngày 16 – 17.1 tại sân golf FLC Golf Links Quảng Bình ở thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, H.Quảng Ninh. Giải được tổ chức với mục đích gây quỹ ủng hộ các địa phương của Quảng Bình bị thiệt hại trong đợt thiên tai năm 2020 vừa qua. Gây quỹ ủng hộ phong trào ngày vì người nghèo của Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Đồng thời hỗ trợ, kích cầu du lịch góp phần phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Quảng Bình sau những thiệt hại do đại dịch Covid-19 trong năm 2020. Toàn bộ số tiền thu được từ việc đăng ký tham dự của các golfers sẽ được chuyển cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Bình để thực hiện các hoạt động từ thiện nói trên. The Sang invitational 2021 quy tụ gần 300 golfers là các doanh nhân, lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, giải cũng có sự tham dự của hoa hậu Ngọc Hân, hoa hậu Jenifer Phạm, MC VTV Nguyễn Quỳnh Hoa, diễn viên Phạm Minh Luân. The Sang invitational 2021 có hệ thống giải thưởng phong phú, đặc biệt là các giải Hole in One với giải thưởng là căn hộ dự án The SANG Residence, căn hộ dự án Risemount, xe Land Rover Discovery, xe Mercedez GLC 250, xe Toyota Camry 2.5Q, xe Vinfast Lux SA… Tham gia cả 2 ngày thi đấu, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: “Quảng Bình vừa trải qua trận lũ lịch sử gây thiệt hại hết sức nặng nề. Khi nghe tin có giải golf gây quỹ “Tết vì người nghèo” tại Quảng Bình, tôi đã đăng ký tham gia, với hi vọng góp một phần nhỏ của mình giúp những người nghèo tại địa phương đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm hơn”. Sau 2 ngày thi đấu, Ban tổ chức giải đã thu về 800 triệu đồng, trong đó 600 triệu sẽ chuyển cho Uỷ ban MTTQ VN tỉnh Quảng Bình để lo Tết cho người nghèo và 200 triệu dành cho Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG mong muốn sẽ biến The Sang invitational 2021 trở thành một giải golf thường niên, là cơ hội giao lưu, phát triển phong trào golf tại Quảng Bình. Bên cạnh đó nêu cao tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn cũng như góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của hoạt động du lịch tại địa phương.

