Golfer không thể bỏ qua những thương hiệu kính golf vừa đẹp vừa chất

1. Duduma: Là thương hiệu thời trang đến từ Ấn Độ, Duduma sở hữu những dòng kính golf chất lượng, thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng ngoài trời, hạn chế tác động xấu từ ánh sáng mặt trời cho golfer. Mắt kính golf Duduma có nhiều màu dành cho các golfer yêu thời trang thay đổi phù hợp với từng môi trường, hoàn cảnh. 2. SUNGAIT: Mắt kính SUNGAIT có thiết kế phân cực độc quyền, cung cấp khả năng bảo vệ mắt lên đến UV400 cùng công nghệ ngăn ánh sáng chói. Về chất liệu, kính golf SUNGAIT được làm từ một số vật liệu hàng không tốt nhất và chất lượng nhất: kim loại hợp kim Al-Mg nhẹ, mạnh mẽ, bền và tạo cảm giác thoải mái khi đep. Khung kính kim loại chắc chắn với thiết kế thể thao, phù hợp cho những golfer cá tính. 3. Kính golf Oakley Flak 2.0 XL có gọng màu đen bóng với mặt kính màu hồng/ nâu. Với công nghệ PRIZM Golf của Oakley, bạn sẽ thấy các gọng và miếng đệm cao su mũi được thiết kế ôm sát mang lại cảm giác thoải mái và an toàn. 4. OAKLEY TARGETLINE: Thoạt nhìn, Targetline có thể trông không giống như một chiếc kính golf, nhưng sự tiện dụng của nó khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các golfer. Nhiều người chơi golf thích đội mũ nên kính đã thiết kế khung để tương thích với mũ. Mũi kính bằng cao su và khung vật liệu nhẹ làm cho Targetline trở thành một cặp kính râm cực kỳ thoải mái. 5. Oakley Half Jacket 2.0 XL màu đen bóng với ống kính PRIZM Golf, có thiết kế tương tự Flak 2.0 XL nhưng nhỏ hơn. Nếu bạn có khuôn mặt nhỏ hơn thì đây là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. 6. OAKLEY FLAK BETA: Đây là kính mát golf tốt nhất Oakley Flak Beta màu đen với ống kính golf PRIZM. Nó có ống kính nửa vành sẽ cho phép bạn nhìn xuống quả bóng với độ rõ nét hoàn toàn. Hơn nữa, nó được thiết kế phân bổ đều trọng lượng đều trên sống mũi và sau tai của bạn để khi đeo có được sự thoải mái tối đa. Miếng đệm mũi có đệm nhỏ thấm hút được mồ hôi nên không lo sợ những ngày nắng nóng trên sân golf. 7. Kính golf Torege có thiết kế hoàn hảo cho golfer đang tìm một phụ kiện golf gọn nhẹ, linh hoạt và bền bỉ bởi khung kính PC có thể uốn cong, chịu lực. Kính golf Torege có 5 mắt kính có thể hoán đổi cho nhau. Những mắt kính này bao gồm: Mắt kính nhiều màu Revo, mắt kính trong suốt, ống kính phân cực màu đen cả ống kính nhìn đêm màu vàng. 8. Cosver mang đến những chiếc kính râm golf phong cách truyền thống với nhiều lợi ích khác nhau. Kính golf Cosver không chỉ được thiết kế thể thao mà còn có vẻ ngoài sang trọng mà giá cả chỉ bằng phần của kính râm cao cấp. 9. Tifosi Jet Wrap: là một thương hiệu kính râm hướng đến sự thoải mái, độ bền và sử dụng cho các hoạt động thể thao. Tifosi Jet Wrap được làm từ một vật liệu nilon chuyên dụng có tên là Grilamid TR-90, đảm bảo độ bền tối đa cùng yếu tố nhẹ, bền bỉ, mang lại sự thoải mái lâu dài. 10. BOLT BOLT: Đây là kính chơi golf tốt nhất của Bollé Bolt, kính trong màu trắng sáng bóng với mắt kính màu nâu. Kính râm Bolté rất tốt cho golf vì nhiều lý do. Các miếng đệm mũi Thermogrip sẽ đảm bảo thấm hút tốt khi bạn đổ mồ hơi hay thời tiết nắng nóng. Những chiếc kính này rất nhẹ nên chúng sẽ có cảm giác thoải mái khi đeo. 12. MAUI JIM HO’OKIPA: Đây là kính mát golf tốt nhất của Maui Jim Ho’Okipa với ống kính màu nâu. Maui Jim tạo ra một chiếc kính golf tuyệt vời bởi vì khung nhẹ, không có vành. Để kính không rơi, miếng đệm mũi cao su được thiết kế đầu kẹp tuy nhiên vẫn đảm bảo thoải mái khi đeo. Những chiếc kính này cũng có khả năng chống nước và chống trầy xước, khiến chúng trở nên bền. Chúng cũng cho bạn một tầm nhìn ngoại vi tuyệt vời. Nhìn chung, kính râm chơi golf loại tốt nên có: Độ che phủ, Độ tương phản và tiện lợi. Nên sử dụng các màu tương phản của ống kính như hồng, đồng, hổ phách hoặc nâu. Nó cho phép bạn nhìn bóng tốt hơn và không bị ánh nắng chiếu vào mắt trên sân cỏ. Bạn cũng đeo nó trong 4 – 6 giờ. Do đó, miếng đệm mũi cao su và gọng cần thoải mái, vừa vặn như các loại kính trên. Huyền My đánh golf.

