Mang Pù Hoạt ngỡ tuyệt chủng trăm năm tái xuất tại Xuân Liên

Mới đây, qua thực địa và bẫy ảnh cơ quan chức năng xác định được một quần thể Mang Pù Hoạt được phát hiện tồn tại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa). Đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn Xuân Liên cho biết, phân tích và so sánh 42 mẫu di truyền của các loài Mang thu thập được ở Khu BTTN Xuân Liên kết hợp với so sánh hộp sọ của các mẫu trong bảo tàng đã khẳng định sự tồn tại loài quý hiếm ở đây. Không những vậy, quần thể này được xác định là có đến 11 con. Ông Phạm Anh Tám, Giám đốc Khu BTTN Xuân Liên cho biết, kết quả điều tra và ghi nhận các cá thể có kích cỡ khác nhau cho thấy quần thể Mang hiện tại ở đây là quần thể đang phát triển. Ảnh: Uticazoo Hiện tại, trong sách đỏ, mang Pù Hoạt được liệt vào danh sách những loài đang bị đe dọa và thiếu các dữ liệu mô tả. Ảnh IUCN Đây là một minh chứng thể hiện sự đa dạng tài nguyên, động vật hoang dã đang còn được lưu giữ, vì thế cần có sự chung tay bảo vệ từ chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành cũng như người dân địa phương. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) có họ hàng gần với loài mang Trường Sơn, được mô tả lần đầu tiên vào năm 1929. Tuy nhiên, các thông tin cho đến nay ghi nhận được khá ít ỏi. Ảnh: IUNC Trong lần phát hiện năm 1929, chúng ta chỉ có mẫu sọ và ảnh của Mang Pù Hoạt hình ảnh thực tế ở Khu bảo tồn Xuân Liên. Ngoài ra, có rất ít dữ liệu được thu thập thêm về loài động vật này. Trong năm 1999, một mẫu không hoàn chỉnh của loài này cũng được thu ở Lào, nhưng không có ảnh và chỉ với 1 mẫu không đầy đủ. Ảnh: KBT Sơn Liên Kể từ đó, loài vật quý hiếm này không còn được ghi nhận, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm. Năm 2023 một quần thể mang được phát hiện tại Pù Hu Thanh Hóa, gần Pù Hoạt, tuy nhiên sau đó chúng được xác định là Mang vó vàng. Vì vậy, loài Mang Pù Hoạt được xem như đã tuyệt chủng. Ảnh:Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu Loài mang này được đặt tên theo địa danh nơi lần đầu tiên phát hiện ra chúng. Một khu vực hoang sơ thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Mời độc giả xem thêm video "Bẫy ảnh phát hiện nhiều động vật quý hiếm còn tồn tại Hướng "

