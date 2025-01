"Giật nảy mình" lý do để tin con người sẽ định cư...dưới lòng đất

1. Nguồn cảm hứng từ tự nhiên. Nhiều loài động vật như kiến, chuột chũi và một số loài côn trùng sống dưới lòng đất, gợi ý về một hệ sinh thái bền vững và an toàn dưới lòng đất. Ảnh: Pinterest. 2. Lịch sử lâu đời. Người cổ đại đã xây dựng các thành phố ngầm như Derinkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ, có khả năng chứa hàng nghìn người, với hệ thống thông gió và nguồn nước độc đáo. Ảnh: Pinterest. 3. Bảo vệ khỏi thiên tai. Các khu định cư dưới lòng đất có thể giúp con người tránh được những mối đe dọa như bão, động đất, núi lửa phun trào và thậm chí là chiến tranh hạt nhân. Ảnh: Pinterest. 4. Giảm nhiệt độ và tiết kiệm năng lượng. Nhiệt độ dưới lòng đất ổn định hơn bề mặt, giúp giảm năng lượng cần thiết để làm mát hoặc sưởi ấm. Ảnh: Pinterest. 5. Tránh tia bức xạ vũ trụ. Ở các hành tinh như sao Hỏa, định cư dưới lòng đất có thể bảo vệ con người khỏi tia bức xạ nguy hiểm do không có tầng khí quyển dày đặc như Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 6. Hệ thống nhà ở ngầm hiện đại. Một số quốc gia, như Singapore và Phần Lan, đã phát triển cơ sở hạ tầng ngầm hiện đại như nhà ở, trung tâm mua sắm và thậm chí là nhà máy năng lượng. Ảnh: Pinterest. 7. Thách thức về ánh sáng. Việc định cư dưới lòng đất đòi hỏi công nghệ ánh sáng nhân tạo tiên tiến, như đèn LED hoặc sợi quang, để cung cấp ánh sáng gần giống với ánh sáng mặt trời. Ảnh: Pinterest. 8. Nông nghiệp trong lòng đất. Công nghệ trồng cây trong nhà kính hoặc bằng hệ thống thủy canh có thể được sử dụng để cung cấp lương thực cho các khu định cư ngầm. Ảnh: Pinterest. 9. Cảm giác cô lập. Một trong những thách thức lớn là cảm giác cô lập và thiếu liên kết với môi trường tự nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Ảnh: Pinterest. 10. Khai thác tài nguyên tại chỗ. Các khu định cư ngầm có thể tận dụng tài nguyên khoáng sản ngay tại chỗ, như nước ngầm, đá xây dựng hoặc khoáng sản quý. Ảnh: Pinterest. 11. Tầm nhìn khoa học viễn tưởng. Ý tưởng sống trong lòng đất đã được khám phá trong các tác phẩm viễn tưởng như "The Time Machine" của H.G. Wells, nơi có xã hội dưới lòng đất tên Morlocks. Ảnh: Pinterest. 12. Công nghệ cần thiết. Công nghệ đào đất hiện đại, như máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine), đã mở ra khả năng xây dựng các khu định cư ngầm lớn. Ảnh: Pinterest. 13. Khả năng mở rộng đô thị. Sử dụng không gian dưới lòng đất là cách tối ưu để mở rộng đô thị trong các khu vực đông đúc mà không làm mất thêm diện tích bề mặt. Ảnh: Pinterest. 14. Ứng dụng quân sự và sinh tồn. Các cơ sở ngầm đã được quân đội sử dụng làm nơi trú ẩn và lưu trữ trong trường hợp khẩn cấp, như boong-ke hạt nhân. Ảnh: Pinterest. 15. Tương lai của không gian. Nếu loài người định cư trên các hành tinh khác, như sao Hỏa hoặc Mặt Trăng, các căn cứ ngầm sẽ là lựa chọn lý tưởng để chống lại điều kiện khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

