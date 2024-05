Giật mình sự thật con người là sinh vật kỳ lạ nhất Trái đất

1. Trong khi hầu hết các loài động vật duy trì khả năng sinh sản cho đến cuối đời, con người lại có một giai đoạn đặc biệt gọi là mãn kinh, nơi phụ nữ ngừng khả năng sinh sản nhưng tuổi thọ vẫn kéo dài. Ngoài con người, chỉ có cá voi sát thủ và cá voi hoa tiêu vây ngắn trải qua thời kỳ này, nhưng cả hai loài đều sống ở biển. 2. Ở các loài linh trưởng khác, tuyến vú của con cái chỉ phát triển trong giai đoạn nuôi con. Ngược lại, phụ nữ luôn có ngực đẫy đà do được lấp đầy các mô mỡ, không chỉ để nuôi con mà còn là biểu tượng hấp dẫn giới tính. 3. Phản ứng ngất xỉu khi thấy máu (vasovagal syncope) là một hiện tượng độc đáo chỉ có ở con người. Nguyên nhân của phản ứng này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng có giả thuyết cho rằng đây là cơ chế cơ thể đưa chúng ta vào trạng thái thư giãn khi gặp căng thẳng. 4. So với các loài linh trưởng khác, con người sinh con khi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, chỉ khoảng 20%. Điều này giúp người mẹ dễ dàng sinh nở hơn do tư thế đứng thẳng và bộ não lớn của bào thai. 5. Con người trung bình chỉ ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm, ít hơn nhiều so với các loài linh trưởng khác. Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ của chúng ta cao hơn, với giai đoạn REM chiếm tỷ lệ lớn nhất, giúp cải thiện sự tỉnh táo và trí nhớ. 6. Tròng trắng rõ ràng của mắt người giúp truyền tải nhiều biểu cảm hơn qua các chuyển động của mống mắt, hỗ trợ giao tiếp không lời. 7. Chỉ con người mới có thói quen uống sữa của loài khác và tiếp tục uống sữa khi đã trưởng thành. Điều này không thấy ở bất kỳ loài động vật nào khác. 8. Khác với nhiều loài động vật có vú, con người không có xương dương vật (baculum). Sự cạnh tranh giao phối ở loài người đã giảm dần, chế độ một vợ một chồng phổ biến hơn, khiến xương này không còn cần thiết và biến mất. Mời quý độc giả xem thêm video: Tiết lộ chấn động: Con người đã đi giày từ cách đây 150.000 năm?

