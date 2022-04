Giật mình câu chuyện luân hồi của nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9

Câu chuyện luân hồi kỳ lạ này kể về cậu bé Cade. Cậu sinh năm 2004, khi mới 1 tuổi rưỡi đã có thể nói chuyện trôi chảy với người lớn. Bà Molly Kurnat, mẹ cậu bé chia sẻ: “Khi còn nhỏ Cade là cậu bé rất ngoan." Cậu bé có thể ngồi chơi một mình không quấy khóc và ngủ cũng rất ngon. Khi lên 3 tuổi, một lần sau khi tỉnh dậy, cậu thét lên một cách hoảng loạn: "Rớt xuống rồi!", cậu còn nói về tượng nữ thần Tự Do và những lời nói về đôi chân bị gãy của mình. Không những vậy, cậu còn có một nỗi sợ hãi đặc biệt với các loại máy bay. Thậm chí, chỉ nhìn thấy một chiếc máy bay trên bầu trời cũng khiến toàn thân cậu sợ hãi tới run lẩy bẩy. Cậu bé còn thường xuyên nói rằng, trước đây mình làm việc trong một tòa nhà cao tầng, từ văn phòng của cậu, có thể nhìn thấy tượng nữ thần Tự Do. Cậu nói với mẹ rằng mình có thể nhớ được cảm giác lúc bản thân bị rơi xuống dưới như thế nào. Trong các bức tranh của cậu thường xuất hiện hai tòa tháp, bên cạnh còn có một chiếc máy bay. Ngày nọ, Cade nói với mẹ tên của cậu trước đây là gì và đó đúng là tên một nạn nhân tử vong trong cuộc khủng bố ngày 11/9. Qua những sự việc này, bà Molly đã đoán rằng kiếp trước Cade chính là một nạn nhân trong cuộc khủng bố đẫm máu năm 2001 tại Mỹ. Trong chương trình, cậu bé 10 tuổi này còn có cơ hội gặp lại bạn bè kiếp trước còn sống của mình và hồi tưởng lại một vài điều xảy ra xung quanh sự kiện 11/9. Cậu nhớ lại, khi đó chiếc máy bay đâm vào một tòa tháp và bị mắc kẹt ở đó. Sau đó cậu bị rơi từ trên tòa nhà xuống nhưng vẫn chưa chết. Cuối cùng, cậu bị đống đổ nát gạch ngói chôn vùi nhưng không còn cảm giác được gì nữa, chỉ đoán rằng mình đã tử vong. Ngoài ra, thế giới cũng từng chứng kiến câu chuyện tương tự khác. Carl Edon sinh ra ở Middlesbrough, Anh vào tháng 12 năm 1972. Khi lên 2 tuổi, cậu bé thường nói với mọi người: “Phi hành đoàn của cậu đã đâm vào cửa sổ”. Càng lớn, những ký ức về tiền kiếp của cậu càng rõ ràng hơn và có thể bổ sung chi tiết hơn cho câu chuyện. Khi đang thực hiện nhiệm vụ ném bom nước Anh, sau một lần tấn công, cậu đã mất đi chân phải. Khi lớn dần lên và bắt đầu biết vẽ, cậu bé thường vẽ những biểu tượng của phát xít Đức như Chữ Vạn (卍) và huy hiệu chim ưng. Không những vậy cậu còn biết cách thực hiện các nghi lễ của quân đội Đức Quốc xã. Từ những mô tả của cậu, không khó để kết luận rằng kiếp trước Carl rất có thể là một phi công Đức trong chiến tranh thế giới thứ II. Carl nói với bố mẹ mình, kiếp trước cậu tên là Robert, cha cậu tên Fritz, cậu còn có một người anh tên Peter. Cậu hy sinh năm 23 tuổi và khi đó đã có một vị hôn thê rất xinh đẹp, thướt tha ở tuổi 19. Có lẽ do những vết tích di lưu lại từ tiền kiếp, cậu khác với mọi người trong gia đình. Carl không thích cà phê hay trà, mà đặc biệt thích xúc xích và súp nóng (đây là món ăn phổ biến của người Đức). Không những vậy cậu cảm thấy bản thân có tình yêu đặc biệt với nước Đức. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

