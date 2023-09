Giật mình 4 loài chim giống hệt “người ngoài hành tinh”, nhìn phát hãi

1. Sở hữu bộ lông màu đen mượt nhưng nổi bật hơn cả là chiếc "vương miện" và yếm màu xanh óng ánh, Greater lophorina được nhiều người đánh giá là loài chim kỳ lạ đến từ ngoài hành tinh. Số lượng con mái của Greater lophorina rất thấp, dẫn tới việc tranh giành bạn tình giữa các con trống diễn ra rất khốc liệt. 2. Chim Potoo sinh sống trong rừng rậm Amazon. Ngoài ra, Potoo cũng sinh sống ở các nước như Mexico và Argentina. Loài này gây ấn tượng giống "người ngoài hành tinh" với đôi mắt to, miệng rộng và luôn trố mắt há mồm. Tuy nhiên, tiếng kêu của chúng lại khá đáng sợ, với âm thanh ồm ồm, trầm trầm ai oán cứ như đang than khóc một điều gì đó khiến người đi rừng cảm giác ghê rợn. 3. Chim cốc biển Đảo Giáng sinh thường được gọi là "cướp biển" vì hay ăn cắp thức ăn từ những con chim khác và còn sở hữu ngoại hình có phần... giống sinh vật ngoài hành tinh hơn là động vật. Chiếc túi màu đỏ ở cổ thực chất là để con trống thể hiện rằng nó đã "có chủ". 4. Bồ câu mắt bọ Budapest là hậu duệ của loài chim bồ câu đá. Đây là giống chim bồ câu quý hiếm, có vẻ ngoài kỳ dị gồm cặp mắt lồi to như "sắp rơi" khỏi tròng, mỏ nhỏ và đầu hình tam giác. Nhiều người còn liên tưởng vẻ ngoài của chúng với người ngoài hành tinh. Loài bồ câu này rất quý hiếm bởi việc tạo ra con mới không hề dễ dàng. Giống chim này có tỷ lệ tử vong rất cao. Người chăn nuôi sẽ lấy trứng trước khi con mái mổ chết trứng của nó. Tỷ lệ số trứng nở thành chim non cũng thấp. Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình những loài chim giống "người ngoài hành tinh".

