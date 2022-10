Giật mình 12 sinh vật khủng khiếp nhất dưới đáy biển sâu

1. Rồng đen Thái Bình Dương: Đây thực sự là một loài thủy quái sống ở đáy đại dương với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Chúng thường sống ở độ sâu dưới 2.000m, có khả năng phát sáng thể thu hút bạn tình giao phối và dụ các con mồi. 2. Cá quỷ Anglefish: Cá quỷ Anglefish hay cá cần câu là loài cá đã tồn tại trên Trái Đất từ kỉ Phấn Trắng, cách đây khoảng 145 – 80 triệu năm. Chúng có một phần thịt phát triển từ vây lưng, có khả năng phát sáng, gọi là Esca. Trong lúc đi săn, chúng sẽ dùng phần vây phát sáng này để thu hút con mồi. Sau đó, chúng sẽ mở chiếc miệng có kích thước rất lớn để ngoạm chặt con mồi. 3. Cá răng sứt: Là một trong những sinh vật khủng khiếp nhất dưới đáy biển sâu, cá răng sứt sở hữu những chiếc răng đặc biệt sắc nhọn như những lưỡi câu giúp cá răng sứt có thể bắt được con mồi một cách dễ dàng. Một số cá thể cá răng sứt có thể phát triển chiều dài lên tới 0,6m. 4. Cá mặt quỷ: Cá mặt quỷ còn được gọi là cá mang ếch hay cá mao ếch. Loài cá này sở hữu thân hình to, xù xì. Chúng có nhiều vây ở sống lưng, trông giống như tảng đá loang lổ. Loài cá này có thể dài đến 1m, ở Việt Nam chúng thường có kích thước khoảng 20 đến 50 cm. Đây cũng là loài cá có độc, chúng có 13 tia vây lưng mang độc tố và có thể gây độc cho con người. 5. Cá nóc hòm: Chúng ta có thể tìm thấy loài cá nóc hòm ở hầu như tất cả vùng biển sâu trên thế giới. Chúng có tên như vậy vì phần đầu của chúng có hình vuông giống như hòm người chết. Điều khiến loài cá này trở lên đặc biệt là chúng thường “đi bộ” dưới đáy biển nhờ những chiếc vây ở phía dưới thân mình. 6. Lươn biển Gulper: Đây một loài động vật nguy hiểm dưới đáy đại dương với chiếc miệng khổng lồ và chiếc đuôi thon dài. Hàm răng sắc nhọn và có dạng hình túi này sẵn sàng tấn công và nuốt chửng con mồi. 7. Cá răng nanh: Chúng sống ở độ sâu khoảng 5.000m dưới biển. Mặc dù có gương mặt giống quỷ nhưng cá răng nanh có thân hình khá nhỏ, dài khoảng 16cm, sẫm màu, thân ngắn, đầu to, miệng rộng... Do ở quá sâu dưới đại dương nên cá răng nanh ăn bất cứ thứ gì mà chúng bắt được. 8. Sên lưỡi hạc: Ẩn trong lớp vỏ sặc sỡ, sên lưỡi hạc có độc tố cực mạnh. Chúng hấp thu nọc độc khác vào cơ thể và dùng nó để phòng thân. Vì thế chúng được mệnh danh là loài sên độc xảo quyệt. 9. Cá mập ma: Loài này có thể phát triển dài gần 2m và ở hầu hết tất cả các đại dương. Sở hữu những chiếc vây hình cánh, phần đầu và mặt chứa nhiều tế bào giác quan, chúng có thể dễ dàng cảm nhận chuyển động trong nước và định vị chính xác vị trí con mồi. Đối với các nhà nghiên cứu, cá mập ma vẫn là "quái vật" biển bí ẩn và rất hiếm gặp. 10. Cá bóng đá: Mẫu vật ban đầu, được tìm thấy vào năm 1833 sau khi dạt vào bờ biển ở Greenland, dài 22 inch và vẫn là mẫu vật lớn nhất từng được ghi nhận. Vì những con đực ký sinh chưa bao giờ được tìm thấy ở loài này, các nhà sinh vật học tin rằng chúng được thụ tinh bởi những người bạn tình bơi tự do. 11. Viperfish: Với nụ cười đáng sợ, giống một con quái vật trong phim, Viperfish là một kẻ săn mồi ngoài đời thực ẩn nấp ở một trong những nơi xa xôi nhất trên thế giới. 12. Cá mập Megamouth: Một loài cá mập biển sâu cực kỳ hiếm và bất thường, được phát hiện vào năm 1976 với chỉ một số ít mẫu vật được tìm thấy, trong đó có 39 mẫu được bắt hoặc tìm thấy vào năm 2007, miệng của nó mở ra như một bộ lọc sinh vật phù du và các sinh vật khác. >>>Xem thêm video: Top 7 Cách Sinh Sản Bá Đạo Của Thế Giới Loài Vật (Nguồn: Những Điều Kỳ Thú).

