Giải mã những siêu năng lực quái dị ẩn chứa trong cơ thể con người

Con người thực sự "nhìn" thấy tay của chính mình trong bóng tối. ác chuyên gia cho biết ngay cả khi chúng ta không nhìn được, não bộ vẫn tiếp tục nhận tín hiệu từ các bộ phận trên cơ thể, và từ đó giúp chúng ta thực sự "nhìn" thấy thứ não bộ muốn thấy. Con người có thể phân biệt được nước nóng và nước lạnh... bằng tai. Các chuyên gia lý giải rằng tai người có thể nghe được sự khác biệt về tốc độ phân tử. Trong đó, nước lạnh có tốc độ dịch chuyển phân tử chậm hơn nước nóng, do đó mật độ phân tử dày đặc hơn và âm thanh khi rót cũng khác nhau. Tuy nhiên, dường như không ai trong chúng ta để ý đến khả năng đặc biệt này cả. Con người có thể ngửi được cả hệ miễn dịch của người khác. Trên thực tế, những mẫu mồ hôi của người có hệ miễn dịch yếu bị đánh giá là khó chịu hơn. Điều này chứng tỏ rằng cơ thể chúng ta tự sản sinh ra những mùi tương đối... khó ngửi để cảnh báo người khác khi ta đang ốm, nhằm ngăn ngừa nguy cơ truyền bệnh ra cộng đồng. Con người trở nên "siêu thính" khi... ở dưới nước. Ngưỡng nghe của con người tối đa ở tần số 20.000 Hz, có thể nói là rất... thê thảm nếu phải so sánh với các loài động vật khác. Tuy nhiên chỉ cần xuống nước thôi, con người sẽ kích hoạt một "siêu năng lực" ở tai, cho phép bạn nghe được âm thanh với tần số lên tới... 200.000 Hz. Làn da của con người có biệt tài đánh hơi và hồi phục với tốc độ rất nhanh. Một số tế bào giúp mũi có thể "ngửi" thực sự tồn tại trên da người. Điều này có nghĩa rằng làn da của chúng ta thực sự có thể... đánh hơi. Tuy nhiên, để cho da "ngửi" được, cần nồng độ tinh dầu gỗ lớn gấp 1.000 lần nồng độ cần có để mũi cảm nhận. Tức là để hồi phục vết thương nhanh chóng, có thể bạn sẽ bị... điếc mũi vì mùi thơm quá nồng đấy. Bộ não con người có khả năng lưu trữ dung lượng 1 petabyte (1.000 terabyte): Các nhà khoa học Đại học Texas đã phát hiện một khớp thần kinh có dung lượng lưu trữ là 4,7 byte. Nhân lên với số lượng khớp thần kinh thì dung lượng của cả bộ não con người là 1 petabyte. Điều này cho thấy bộ não của con người có tiềm năng rất lớn. Xương người cứng gấp nhiều lần so với bê tông: Xương bao gồm canxi hydroxylapatite (khoảng 60%) và collagen, do đó cấu trúc của chúng có sức chịu đựng rất tốt. Đây là một trong những " siêu năng lực" của cơ thể con người không hẳn ai cũng biết. Tổng diện tích phổi người bằng tổng diện tích của sân tennis: Nếu trải tất cả các tế bào phổi lên mặt phẳng, bạn sẽ có được diện tích cả một sân tennis. Mời các bạn xem video: Xem nước tiểu đoán được tuổi thọ con người. Nguồn: VTC

