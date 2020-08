Giải mã những lần “nhảy cóc” smartphone của iPhone và Samsung

iPhone 11 đã được công bố vào năm ngoái, mùa thu 2020 sắp tới đây sẽ là sự "đổ bộ" của 4 siêu phẩm iPhone 12. Thế nhưng rất nhiều người đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với iPhone 9 và iPhone 10, tại sao Apple lại có bước "nhảy cóc" từ iPhone 8 lên iPhone 11? Đã từng có nhiều đồn đoán cho rằng Apple không cho ra mắt iPhone 9 đơn giản chỉ vì chưa từng có...Windows 9. Sự trùng hợp đến bất ngờ về dòng phát triển trong những năm gần đây giữa 2 công ty này cho thấy, có Windows 7, 8 và rồi nhảy lên 10; có iPhone 7, 8 và iPhone X - nhưng không hề có Windows 9 hay iPhone 9. Họ cho rằng Windows tránh số 9 là bởi trước đó đã có Windows 98 và Windows 95, còn việc việc iPhone "nhảy" từ 8 lên 10 (X) luôn sẽ chứng tỏ đó là một bước khác biệt so với những bản nâng cấp thêm 1 số như mọi năm. Một lý do khác cho những lần "nhảy cóc" đời smartphone của Apple được nhiều chuyên gia công nghệ đưa ra. Hãy thử tưởng tượng, nếu iPhone 8, iPhone 9 và iPhone X là 3 mẫu iPhone mới riêng biệt được ra mắt, người dùng sẽ "bối rối" thế nào để chọn ra một chiếc iPhone xứng đáng nhất cho mình, dựa trên sự phân cấp cấu hình và giá cả. Trong trường hợp đó, nhiều người có thể chuyển sang dùng một chiếc smartphone hãng khác, với nhiều nét phân biệt dễ dàng hơn để khỏi phí công chọn lựa. Ở giả thuyết này có thể nói, Apple đã rất khôn ngoan khi loại bỏ số 9 ở giữa, chỉ để lại 2 cán cân 8/8 Plus và X. Mặt khác, iPhone X hay 10 được giới thiệu cùng với iPhone 8 vì một lý do rõ ràng là kỷ niệm 10 năm iPhone đầu tiên được Steve Jobs ra mắt (vào tháng 1/2007). Chiếc điện thoại này vô hình chung được xem là đại diện cho tương lai của iPhone. Không chỉ các điện thoại tương lai của hãng dựa vào thiết kế iPhone X mà nó cũng sẽ được đặt tên dựa vào sản phẩm này. Và đó là lý do tại sao không có iPhone 9. Như một sự "đền bù" thỏa mãn những người trông chờ mòi mỏi iPhone 9, iPhone 8 hiện đã bị ngừng bán để nhường chỗ cho iPhone SE 2020 mới ra mắt. Chiếc điện thoại tương tự về ngoại hình so với iPhone 8 nhưng sử dụng nhiều thành phần bên trong giống iPhone 11, bơi vậy, đối với nhiều người thì iPhone SE thế hệ thứ hai vẫn có thể được xem là iPhone 9. Không chỉ có Apple, Samsung cũng từng có những pha "bỏ bước" hack não người dùng. Quay trở lại năm 2016, Samsung chính thức xác nhận chiếc Galaxy Note tiếp theo của họ sẽ mang tên Galaxy Note 7, bỏ qua tên gọi Note 6 như đúng thứ tự của dòng máy. Việc cập nhật tên gọi Note 7 là thông điệp mạnh mẽ hướng về người dùng và đồng thời nhắm tới đối thủ truyền kiếp Apple. Trang TrustedReviews dẫn nguồn từ lãnh đạo của Samsung cho hay: "Khi Note 6 ra mắt với số hiệu thấp hơn Galaxy S7, người dùng dễ có cảm giác họ đang mua một thiết bị lỗi thời, do vậy, việc thống nhất số hiệu cũng sẽ thống nhất hình ảnh cao cấp mà Samsung muốn mang đến". Theo đó, đây là một nước đi chiến lược cao của Samsung, bởi nó giúp loại bỏ bất kỳ nghi ngại nào từ người dùng về sự lỗi thời của sản phẩm, đồng thời, tạo cảm giác ổn định, không bị "chệch" giữa hai dòng sản phẩm. Sắp tới Samsung lại một lần nữa thực hiện "bỏ bước" trong quá trình nâng cấp smartphone bằng việc cho ra mắt dòng Galaxy Note mới của Samsung với hai phiên bản: Note20 và Note20 Ultra. Và lý do cho việc bỏ qua các dòng khác để từ Samsung Galaxy Note10 lên Note20 có lẽ tương tự như với đòng Note 7 trước đó. Samsung Galaxy Note 20 được cho là sẽ có thiết kế tương tự Note 10 nhưng kích thước lớn hơn và dày hơn. Bên cạnh những khác biệt về kích cỡ, Note 20 còn được cho là sẽ chuyển sang dùng màn hình phẳng thay vì vát cong cũng như hệ thống camera cao cấp hơn hẳn so với đàn em. Note 20 sẽ có camera ẩn đầu tiên thế giới? | Vật Vờ Studios

