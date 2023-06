Giải mã hiện tượng co sập khiến tàu lặn Titan nổ tung

Tàu lặn Titan, do công ty OceanGate đóng và vận hành, đã bị phá hủy do hiện tượng "co sập". Hiện tượng này xảy ra khi tốc độ và áp lực nước biển ở độ sâu lớn ép nát vỏ tàu. Tàu Titan đã tham gia chuyến thám hiểm để đến xác tàu Titanic, nằm ở độ sâu 3.800 m dưới mặt biển. Áp suất ở độ sâu của xác tàu Titanic lớn gấp 400 lần áp suất trên mặt biển, gần 421 kg/cm2. Để so sánh, lực cắn của một con cá mập trắng chỉ khoảng 281,2 kg/cm2. Trong trường hợp vỏ tàu Titan gặp vấn đề, hiện tượng "co sập" sẽ xảy ra và tàu sẽ bị ép nát trong một khoảng thời gian rất ngắn, gây tử vong ngay lập tức cho hành khách trên tàu. Tàu Titan được công ty OceanGate đóng và đã lặn nhiều lần xuống xác tàu Titanic. Tuy nhiên, đã có lo ngại về mức độ an toàn của tàu này, đặc biệt là về vỏ tàu được làm từ sợi carbon. Một cựu giám đốc hoạt động hải dương của OceanGate đã cảnh báo về độ an toàn của vỏ tàu Titan và sau đó bị sa thải. Giáo sư Roderick Smith từ Đại học Hoàng gia London cho rằng nguyên nhân của vụ tai nạn có thể liên quan đến "sự cố đối với vỏ tàu chịu lực". Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân chính xác, cần thu thập và phân tích các mảnh vỡ của Titan và việc này gặp rất nhiều khó khăn. >>>Xem thêm video: Tàu Titan bị phá huỷ thảm khốc, cả 5 người thiệt mạng.

