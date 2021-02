Giải mã "dấu chân lạ" không phải của phi hành gia trên Mặt Trăng

Các nhà khoa học đã vô cùng bối rối khi phát hiện ra những dấu vết giống như một chuyến đi bộ ngoài không gian khác không phải do con người thực hiện. Dự án Apollo là chương trình bay vào vũ trụ thứ ba của con người do NASA thực hiện đã thành công trong việc đưa con người đầu tiên như Neil Armstrong và Buzz Aldrin lên Mặt trăng. Với kết quả này, hai phi hành gia huyền thoại đã hoàn thành mục tiêu của Tổng thống John F Kennedy thời điểm đó là đưa người lên Mặt trăng vào cuối những năm 60 và kết thúc Cuộc chạy đua không gian với Liên Xô. Năm sứ mệnh tiếp theo của Apollo cũng đưa các phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng cho đến lần cuối cùng, Apollo 17. Những dấu vết kỳ lạ xuất hiện trên Mặt trăng phải do phi hành gia của Apollo 17 - Schmitt thực hiện khiến các phi hành gia cũng bối rối. Nó không chỉ có hình dạng giống như dấu chân, mà còn giống như một con đường mòn thực sự. Chúng trông giống như những con đường mòn mà bạn sẽ thấy trong sa mạc, nhưng vấn đề là chúng không có kích thước dấu chân của con người. Lý giải về những dấu chân kỳ lạ trên Mặt trăng, các nhà khoa học cho rằng có thể đó là bằng chứng còn sót lại trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử Hệ Mặt trời, Mặt trăng đã bị bắn phá bởi một lực khủng khiếp. Theo các nhà khoa học, nếu các dấu chân là do một chuỗi sao băng, chúng nên được sắp xếp theo một đường thẳng. Sau thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng vừa qua, các nhà khoa học đã tìm ra một cách giải thích được cho là hợp lý hơn cả. “Chúng tôi tin rằng các chuỗi lỗ tuyến tính này là biểu hiện bề mặt của một ống dung nham bị chôn vùi mang magma hàng tỷ năm trước. Bây giờ chúng ta biết rằng có một núi lửa rộng lớn trên bề mặt Mặt trăng cùng những vùng dung nham khổng lồ”, các nhà khoa học cho biết.

