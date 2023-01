Giải mã bí ẩn: Vì sao mèo tam thể luôn là mèo cái?

Mèo tam thể là con mèo có bộ lông cơ bản mang ba màu tại các vùng riêng biệt, thông thường là các màu vàng/nâu vàng/đỏ, đen/nâu đen và trắng. Trong tiếng Anh, chúng được gọi là mèo "calico". Các cá thể mèo tam thể xuất hiện ở nhiều nòi mèo khác nhau, vì vậy "mèo tam thể" chỉ là một cách phân loại mèo dựa trên màu lông chứ đó không phải là một nòi riêng biệt. Tuyệt đại đa số mèo tam thể đều là mèo cái. Nguyên do là, các gien quy định nhóm màu vàng/nâu vàng và nhóm đen/nâu đen đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Vì vậy chỉ có mèo cái (mang 2 nhiễm sắc thể X) mới có khả năng mang cùng một lúc 2 gien quy định 2 nhóm màu khác nhau trên. Thông thường, 2.999 trong 3.000 số mèo tam thể là mèo cái. Những trường hợp mèo tam thể đực là cực hiếm, đó là những cá thể bị đột biến Klaifenter hoặc tạo thành do hiện tượng dung hợp phôi (chimera). Những cá thể mèo tam thể đực hầu như đều vô sinh vì sự bất thường của bộ nhiễm sắc thể giới tính. Trong 3.000 con mèo tam thể đực, chỉ một con có thể sinh con. Trong nhiều nền văn hóa dân gian, mèo tam thể được coi là con vật mang lại may mắn. Ở Mỹ, mèo tam thể được gọi là "mèo tiền". Hình tượng mèo may mắn Maneki Neko của người Nhật chủ yếu là mô tả mèo tam thể. Ngoài ra, những cá thể mèo tam thể của nòi mèo cộc đuôi Nhật Bản được giới chơi mèo cảnh đặc biệt ưa thích. Một số vùng ở châu Âu thời xưa có quan niệm rằng mèo tam thể sẽ bảo vệ nhà cửa chống lại hỏa hoạn hoặc các thảm họa khác, bảo vệ người khỏi bệnh sốt, và dập tắt được ngọn lửa khi bị ném vào. Ở Việt Nam, mèo tam thể xuất hiện trong truyện "Ăn trộm mèo" thuộc loạt truyện Trạng Quỳnh, là một trong những truyện dân gian nổi tiếng nhất của người Việt. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Mèo tam thể là con mèo có bộ lông cơ bản mang ba màu tại các vùng riêng biệt, thông thường là các màu vàng/nâu vàng/đỏ, đen/nâu đen và trắng. Trong tiếng Anh, chúng được gọi là mèo "calico". Các cá thể mèo tam thể xuất hiện ở nhiều nòi mèo khác nhau, vì vậy "mèo tam thể" chỉ là một cách phân loại mèo dựa trên màu lông chứ đó không phải là một nòi riêng biệt. Tuyệt đại đa số mèo tam thể đều là mèo cái. Nguyên do là, các gien quy định nhóm màu vàng/nâu vàng và nhóm đen/nâu đen đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Vì vậy chỉ có mèo cái (mang 2 nhiễm sắc thể X) mới có khả năng mang cùng một lúc 2 gien quy định 2 nhóm màu khác nhau trên. Thông thường, 2.999 trong 3.000 số mèo tam thể là mèo cái. Những trường hợp mèo tam thể đực là cực hiếm, đó là những cá thể bị đột biến Klaifenter hoặc tạo thành do hiện tượng dung hợp phôi (chimera). Những cá thể mèo tam thể đực hầu như đều vô sinh vì sự bất thường của bộ nhiễm sắc thể giới tính. Trong 3.000 con mèo tam thể đực, chỉ một con có thể sinh con. Trong nhiều nền văn hóa dân gian, mèo tam thể được coi là con vật mang lại may mắn. Ở Mỹ, mèo tam thể được gọi là "mèo tiền". Hình tượng mèo may mắn Maneki Neko của người Nhật chủ yếu là mô tả mèo tam thể. Ngoài ra, những cá thể mèo tam thể của nòi mèo cộc đuôi Nhật Bản được giới chơi mèo cảnh đặc biệt ưa thích. Một số vùng ở châu Âu thời xưa có quan niệm rằng mèo tam thể sẽ bảo vệ nhà cửa chống lại hỏa hoạn hoặc các thảm họa khác, bảo vệ người khỏi bệnh sốt, và dập tắt được ngọn lửa khi bị ném vào. Ở Việt Nam, mèo tam thể xuất hiện trong truyện "Ăn trộm mèo" thuộc loạt truyện Trạng Quỳnh, là một trong những truyện dân gian nổi tiếng nhất của người Việt. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.