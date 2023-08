Giải mã bí ẩn “mặt trời ngược”, tạo ra “hỏa ngục” cực vô lý

Trong vũ trụ rộng lớn, Mặt Trời – ngôi sao mẹ của hệ Mặt trời chúng ta – luôn đầy ắp những điều bí ẩn. Một trong những bí ẩn lớn nhất mà Mặt Trời đặt ra cho các nhà khoa học là hiện tượng "mặt trời ngược" - một hiện tượng kỳ quặc mà cho đến nay vẫn chưa được giải thích thỏa đáng. Hiện tượng này liên quan đến bầu khí quyển "hỏa ngục" ngược đời trên Mặt Trời, khi tầng khí quyển phía trên có nhiệt độ vượt quá 1.1 triệu độ C, cao hơn nhiều so với vùng gần lõi có nhiệt độ chỉ khoảng 5.500 độ C. Điều này không tuân theo quy luật phản ứng tổng hợp hạt nhân bình thường của các ngôi sao. Trong quá khứ, các nhà khoa học đã nhận thấy Mặt Trời khác biệt so với các ngôi sao khác, gây ra sự tò mò và thách thức mô hình hiện tại về cấu trúc và hoạt động của sao. Mới đây, tàu quỹ đạo Mặt trời của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phát hiện sóng từ tần số cao lan truyền trong bầu khí quyển nóng của Mặt Trời. Những sóng này có khả năng đốt nóng vành nhật hoa một cách đáng kể, giải thích phần nhiệt độ không thường xuyên trong tầng khí quyển phía trên. Mặc dù đã có những tiến bộ trong việc tìm hiểu hiện tượng này, nhưng câu trả lời toàn diện vẫn còn thiếu. Các nhà nghiên cứu vẫn đang nỗ lực tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân gây ra những sóng từ tần số cao này và tại sao chúng có khả năng đốt nóng vành nhật hoa, tạo ra bầu khí quyển "ngược đời" trên Mặt Trời. Hiện tượng này vẫn là một câu đố đầy thách thức trong lĩnh vực thiên văn học và vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu để có thể hiểu rõ hơn về ngôi sao mẹ của chúng ta. Mời quý độc giả xem thêm video: Điểm lại những lần Mặt Trời xuất hiện nhiều vết đen bí ẩn.

