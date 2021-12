Giải mã bất ngờ "hộp đen" khổng lồ của Trái đất: Chặn ngày tận thế?

Jim Curtis - Giám đốc Sáng tạo tại Clemenger BBDO đã đưa ra ý tưởng xây dựng một chiếc "hộp đen" không thể phá hủy cho Trái đất. Nhiệm vụ của nó là lưu trữ mọi thông tin về những gì con người làm trước khi một thảm họa khí hậu xảy ra. “Trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy ra và nền văn minh của chúng ta sụp đổ do hậu quả của biến đổi khí hậu, chiếc hộp không thể bị phá hủy này sẽ vẫn ở đó và ghi lại mọi chi tiết của quá trình này; để bất cứ ai thấy nó sau đó, có thể rút ra bài học từ những sai lầm của chúng ta”, Jim Curtis cho biết. Khu bờ Tây của hòn đảo Tasmania (Australia), một khu vực được xem là ổn định về mặt địa lý, khí hậu và chính trị, được chọn làm địa điểm thích hợp để lưu trữ "hộp đen" của Trái đất, thay vì các vị trí tiềm năng khác như Malta, Na Uy hay Qatar. Dự án này là sự kết hợp giữa công ty truyền thông Clemenger BBDO và các nhà nghiên cứu ở ĐH Tasmania. Hiện các thông tin đang được thu thập và lưu trên trang web của dự án. Chiếc hộp lớn có bức tường thép dày, các tấm pin mặt trời, có kích cỡ bằng chiếc xe buýt. Theo các nhà khoa học, mỗi khi nghiên cứu mới về biến đổi khí hậu được công bố, hộp đen lớn sẽ ghi chép lại tất cả. Jonathan Kneebone, chuyên gia liên quan đến dự án cho biết: "Chiếc hộp hoạt động như một cuốn sổ không thể phá hủy, ghi chép sức khỏe của hành tinh này".Hộp đen sẽ ghi lại tất cả các bằng chứng liên quan đến khí hậu từ quá khứ, hiện tại và tương lai, ví dụ như thay đổi nhiệt độ trên đất liền, nước biển, axit hóa đại dương lượng khí nhà kính trong khí quyển, dân số con người, tiêu thụ năng lượng. Các nhà phát triển hộp đen ước tính rằng các ổ cứng sẽ đầy sau khoảng 30 - 50 năm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nền văn minh của chúng ta sẽ sụp đổ sau 30 - 50 năm, mà người ta đã có kế hoạch để tăng dần khả năng lưu trữ của hộp đen theo thời gian. Nhóm nghiên cứu cũng đang phát triển tính năng "nhịp tim" cho hộp đen nhằm đảm bảo thiết bị đang hoạt động tốt và liên tục truyền dữ liệu ra ngoài không gian. Bên cạnh đó, bằng cách sử dụng thuật toán, hộp đen của Trái đất sẽ tìm kiếm trên internet và lưu lại các tiêu đề thông tin báo chí, bài đăng trên mạng xã hội và tin tức từ các sự kiện quan trọng như các cuộc họp về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP). Theo các nhà khoa học, một thảm họa khí hậu không phải là chuyện chỉ có trong phim. Theo Ủy ban Biến đổi Khí hậu của Anh thì nhiệt độ Trái Đất có thể tăng thêm 2,7 độ C trong thế kỷ này. Trong quá khứ, nhiều nền văn minh và đế chế trong quá khứ đã sụp đổ do những sự biến đổi khí hậu “nhẹ nhàng” hơn nhiều. Các chuyên gia vẫn đang cố gắng tìm ra ai sẽ có thể sử dụng chiếc hộp trong tương lai xa vì việc truy cập khá khó khăn và cần phải có những công nghệ tiên tiến. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

