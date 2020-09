Gà bị chặt đầu vẫn sống thần kỳ, nhưng chết vì... sặc nước

Trường hợp những con vật như rắn, gián,... mất đầu nhưng vẫn sống sót thần kỳ không quá hiếm. Thế nhưng việc một con gà đầu lìa khỏi cổ mà vẫn sống thọ tới hơn một năm thì quả là thần kỳ. Đó là câu chuyện của Mike - chú gà trống đặc biệt trong trại chăn nuôi của ông Lloyd Olsen tại Fruita, Colorado, Mỹ. Ngày 10/9/1945, như mọi ngày ông cùng vợ ra chuồng trại, bắt gà làm thịt cung cấp cho chợ của thị trấn. Một trong những con gia cầm không may mắn bị bắt là chú gà trống 5 tháng rưỡi tuổi tên là ''Mike''. Khi đầu bị đứt lìa, cơ thể Mike lắc lư và cặp cánh đập phành phạch như những con bị giết khác, tuy nhiên, sau đó mọi thứ trở nên bất thường đối với Mike. Ông chủ Lloyd không khỏi bất ngờ khi con gà trống vẫn đi lại bình thường, chứ không vặn vẹo mình rồi bất động, lìa đời. Kỳ lạ hơn, nó còn tìm cách ''mổ'' những hạt thóc trên mặt đất với cái cổ không đầu. Nhiều giờ trôi qua, Mike vẫn tiếp tục hoạt động như thể nó vẫn còn đầu, ngay cả tìm cách rỉa lông và cất tiếng gáy, dù không được. Lloyd đặt con gà quái lạ này vào trong một cái lồng riêng, và hoảng hốt khi phát hiện nó vẫn sống khỏe vào sáng hôm sau. Ông chủ trang trại quyết định chăm sóc con gà không đầu đặc biệt này bằng cách cho nó ăn một hỗn hợp sữa và nước qua vòi dài đến cuống họng, đồng thời nhét vào đó côn trùng và thóc. Ông cũng hút chất nhầy trong cuống họng của gà bằng một ống tiêm để nó không bị ngạt thở. Sau đó, Lloyd mang con gà đi khắp nơi cùng truyền thuyết về cơ thể không đầu của nó. Câu chuyện về Mike nhanh chóng được lan truyền và chú gà không đầu trở nên nổi tiếng. Người ta tổ chức sự kiện nghe về chú gà Mike không đầu đã tiếp cận gia đình Olsen, đề nghị cho nó tham gia các buổi biểu diễn nằm trong chương trình giới thiệu những chuyện kỳ lạ và hiếm có. Thậm chí con gà trống này còn có một show diễn của riêng nó mang tên ''Mike, chú gà không đầu kỳ diệu''. Mike vẫn phát triển tốt và phải đến 18 tháng sau khi mất đầu nó mới chết. Tuy nhiên chú gà không đầu lại chết vì... bị sặc chứ không phải vì lý do thiếu đầu. Gia đình ông chủ phát hiện Mike bị sặc giữa đêm, họ phải dùng ống đút thức ăn để làm sạch chất nhầy cho gà. Kết quả là nó bị chết thảm do ngạt, tình trạng thể chất của Mike lúc này được mô tả là hoàn hảo. Sau khi chết, gà Mike đã được đưa đi khám nghiệm và các nhà khoa học cho rằng, mấu chốt trong chuyện này nằm ở nhát rìu bổ xuống nó. Lưỡi rìu chệch khỏi tĩnh mạch cảnh của gà, đồng thời một cục máu đông đã ngăn cản máu tuôn ra nên dù đầu bị đứt lìa nhưng hầu hết thân não, vốn nằm ở cổ vẫn còn trên cơ thể của Mike. Mike không phải là chú gà duy nhất trên thế giới còn sống sót sau khi bị đứt đầu. Gần đây một con gà trống khác ở Anh cũng được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo và khỏe mạnh với tình trạng không đầu. Tuy nhiên nó chỉ sống được hơn một tuần. Con trai bà Tân Vlog bị xử phạt vì nấu cháo gà nguyên lông | Truyền hình Bắc Giang

