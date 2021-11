Dưa hấu mọc đầy sa mạc, chuyên gia hốt hoảng: "Cấm đụng vào!"

Trong lần đi chơi tại sa mạc Gobi, một du khách vô tình phát hiện ra rất nhiều quả dưa hấu mọc trên cát. Vì đang cảm thấy khát nước và cũng do tò mò nên anh ta không ngần ngại bổ thử 1 quả dưa hấu ra ăn. Nào ngờ, hậu quả là bị ngộ độc và tiêu chảy. Rất may, anh chàng đã được đội y tế tới cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi tỉnh lại, các bác sĩ nói với anh rằng thứ anh ăn là một loại dưa hấu có xuất xứ từ Ấn Độ, chúng còn có tên khác là dưa đắng. Loại dưa hấu này có tên khoa học là Citrullus colocynthis. Chúng sinh trưởng trên cát thay vì đất thông thường và được trồng khá phổ biến ở Ấn Độ, vùng Nam Á, Bắc Phi... Tuy nhiên đây là một loại quả hoang dã có chất độc rất cao bên trong. Mặc dù có rất nhiều dưa hấu trên sa mạc nhưng người dân bản địa không bao giờ dám ăn nó. Mặc dù ban đầu nó không độc nhưng do môi trường mà nó đã phát triển thành loại dưa hấu độc, tất cả các lớp biểu bì đều có độc tính rất mạnh. Nếu vô tình ăn phải nó, du khách sẽ bị nhiễm độc. Nhìn bên ngoài, loại dưa hấu này trông rất bình thường, nhưng khi bổ đôi ra thì bên trong ruột là màu trắng, hạt hơi có màu xanh, không có mùi vị và rất đắng. Nếu chẳng may ăn phải loại dưa hấu này, bạn sẽ cảm thấy không khỏe, chóng mặt, buồn nôn, đau dạ dày,… có thể uống sữa để giảm đau, thuốc Atropine cũng có tác dụng giải độc tố, và lập tức đến bệnh viện. Nếu bạn được điều trị, khả năng sống sót sẽ được cải thiện đáng kể. Dù có độc nhưng giống dưa này là một loại thảo dược rất hữu hiệu trong việc điều trị tiểu đường, huyết áp cao, bệnh gan, bệnh vẩy nến, sỏi thận, giảm sưng, đau, táo bón, đau răng, trị phong thấp. Nó có tác dụng thần kỳ trong việc điều trị đau răng và táo bón. Có thể điều trị trong thời gian ngắn, có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Ngoài ra, chúng còn được cho là có thể điều trị bệnh ung thư. Tuy nhiên, nếu ăn ngay khi hái rất dễ bị trúng độc bởi các bộ phận của chúng đều có độc. Giá bán của dưa hấu thông thường là từ 15.000 - 20.000 VND/kg thì giá của dưa đắng đắt hơn nhiều, chúng thường được bán từ vài trăm nghìn cho 1kg. Đa số người ta mua dưa đắng về để chế thuốc. Tại Trung Quốc, người dân trồng dưa đắng để lấy hạt sau khi được xử lý kỹ càng. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

