“Du hành” vũ trụ 10.000 năm, tảng đá bất ngờ quay về Trái Đất

Đây có thể là trường hợp duy nhất mà một thiên thạch đã thực hiện một cuộc "du hành" như vậy. Tảng đá này có cùng thành phần hóa học với đá núi lửa trên Trái Đất, nhưng một số nguyên tố đã bị biến đổi thành dạng nhẹ hơn, chỉ tồn tại khi tương tác với tia vũ trụ trong không gian. Các đồng vị đặc trưng, như beryllium-3, helium-10 và neon-21, có mức độ cao hơn so với các loại đá Trái Đất nhưng thấp hơn so với các thiên thạch ngoại hành khác. Có hai chứng cứ chính ủng hộ việc tảng đá này đã rời Trái Đất. Thứ nhất, mật độ các đồng vị trong tảng đá cao hơn so với quá trình diễn ra trên Trái Đất. Thứ hai, cấu trúc vỏ bóng loáng trên bề mặt tảng đá là một tín hiệu cho thấy nó đã chịu tác động từ tia vũ trụ khi tiếp xúc với không gian. Mặc dù đã có giả thuyết cho rằng một tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất cách đây khoảng 10.000 năm có thể đã bắn tảng đá lên không gian, những miệng hố va chạm phù hợp với thời gian này vẫn chưa được xác định. Điều này làm cho khả năng du hành ngoài vũ trụ của tảng đá này trở nên phức tạp. NWA 13188 vẫn còn là một bí ẩn và đang tiếp tục được nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về nguồn gốc và lịch sử của nó. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn tảng đá nghìn năm tuổi bị xẻ đôi như được cắt bằng laser.

