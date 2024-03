Động vật có năng lực siêu đỉnh, ngay cả con người cũng... thèm

1. Chuột chũi Đông Phi: Loài động vật này sở hữu một "siêu năng lực" chính là khả năng kháng lại ung thư, do tạo ra một chất đường đặc biệt có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Đặc điểm của chúng là có lớp da nhăn nhúm màu hồng, trụi lông và hàm răng kiếm, cũng như tuổi thọ cao và khả năng sinh sản ở tuổi rất già. 2. Gấu nước: Đây là loài động vật hiển vi sống trong nước, có khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cực thấp và cực cao, áp lực lớn và cả môi trường chân không. Chúng còn có khả năng sống thiếu nước và thức ăn trong thời gian dài, và có thể sống ở mọi nơi trên trái đất, từ Himalaya đến đáy biển sâu. 3. Thằn lằn Basilisk: Loài này có khả năng chạy trên mặt nước như bay, giúp chúng tránh được kẻ săn mồi. Chúng được tìm thấy ở rừng Amazon và có thể chạy với tốc độ nhanh trên mặt nước. 4. Cá hồi: Cá hồi có khả năng cảm nhận từ trường Trái Đất để định hướng trong quá trình di cư. Chúng là loài cá ngược sông, sinh sản trong nước ngọt và di cư ra biển để sinh sản. Cá hồi đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển và đóng góp vào chu trình dinh dưỡng. 5. Ốc sên chân vảy: Sử dụng nguyên tố sắt để tạo áo giáp và thích nghi với môi trường sống dưới đáy đại dương. Loài động vật này đang đối diện nguy cơ tuyệt chủng do ảnh hưởng của con người và mất môi trường sống. 6.Quỷ Tasmania: Loài thú có túi, ăn thịt, sống chủ yếu ở đảo Tasmania, Australia. Rất hung dữ khi săn mồi và có thể "dọn sạch" các xác thối, kể cả xương. Dự trữ mỡ ở phần đuôi giúp chúng duy trì trọng lượng và cân đối thân hình. 7. Cá thùng: Có đầu trong suốt và mắt có góc nhìn rộng, giúp giảm thiểu điểm mù và phát hiện mồi dễ dàng hơn. Thích nghi với môi trường sâu dưới biển và ít khi được bắt gặp. 8. Mực nang: Sở hữu khả năng tạo ra màn trình diễn ánh sáng để thôi miên mồi. Có lớp áo giáp và hệ thống xúc tu để giữ chặt mồi, sống chủ yếu bằng việc săn các loài thân mềm nhỏ dưới đại dương. Được xem là một trong những động vật không xương sống thông minh nhất và có tỷ lệ kích thước não lớn nhất so với cơ thể. Mời quý độc giả xem thêm video: Sững sờ loài động vật có khả năng giao phối đến 8 giờ.

